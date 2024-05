Oto sposób gwiazd, by zatrzymać procesy starzenia się skóry. Żadne kremy czy zabiegi. To działa na zmarszczki

Odmładzający krem do twarzy w promocji Rossmanna za 6 zł. Kobiety po 50-tce go uwielbiają. Wygładza zmarszczki niczym żelazko. "Niesamowity krem"

Krem do twarzy dla kobiet

Domowe sposoby na zmarszczki

Lwia zmarszczka to jedna z najczęściej pojawiających się bruzd na skórze twarzy. Inaczej nazywana jest zmarszczką gniewu i bywa, że je występowanie powiązane jest z mimiką twarzy. Lwia zmarszczka to pionowa bruzda pomiędzy brwiami. Często pojawia się ona już po 30-tym roku życia. To właśnie wtedy zachodzą pierwsze widoczne zmiany na naszej skórze. Trafi ona kwas hialuronowy oraz kolagen i zaczynają się nieodwracalne procesy starzenia się. Z czasem lwia zmarszczka pogłębia się i staje się coraz bardziej widoczna. Pamiętaj, że pielęgnacja przeciwstarzeniowa to przede wszystkim zapobieganie. Żaden krem nie odwróci tego procesu nie sprawi, że głęboka bruzda zniknie. Możesz ją natomiast zmniejszyć. Stosuj krem bogate w składniki aktywne, takie jak na przykład retinol. Na lwią zmarszczkę rewelacyjnie sprawdzą się także masaże twarzy wykonywane przy pomocy kamienia Gua Sha. Możesz sięgnąć również po domowe maseczki, które będą idealnym uzupełnieniem pielęgnacji.

Zobacz także: Sposoby na piękną i bezpieczną opaleniznę. Kilka słów o tym, jak używać kosmetyków samoopalających

Zmarszczki wokół ust to przede wszystkim zmora palaczy, ale nie tylko. Poprzeczne bruzdy zlokalizowane w okolicy ust uznawane są za zmarszczki mimiczne. Aby dodać skórze blasku i znacząco ją odżywić warto raz w tygodniu aplikować na usta maseczkę z mąki ziemniaczanej, jogurtu naturalnego oraz soku z cytryny. Mąka ziemniaczana świetnie redukuje zaczerwieniania, ściąga pory oraz niweluje stany zapalne. Jogurt daje uczucie ukojenia oraz odżywienia skóry, a sok z cytryny to bomba witaminy C, która jest silnym antyoksydantem. Działa przecizmarszczkowe, rozjaśnia przebarwienia oraz dodaje skórze blasku.

Na zmarszczki wokół oczu świetnie sprawdzi się maseczka z oliwy i soku z cytryny. Do jednej łyżeczki oliwy dodaj kilka kropel soku z cytryny. Nie przesadź z ilością, cytryna może wtedy podrażnić skórę. Całość wymieszaj i wetrzyj w skórę wokół oczu. Oliwa rewelacyjnie nawilża i natłuszcza skórę. Tworzy też warstwę ochronną. Z kolei sok z cytryny bogaty jest w witaminę C. To świetny antyoksydant, która dodatkowo ma działanie rozświetlające i niwelujące przebarwienia. Taką maseczkę stosuj raz w tygodniu.

Przełomowa technologia. Efekty lepsze niż po wizycie u kosmetyczki

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych.

Przełomowy design

Ultralekki, odporny na bakterie silikon dopasowuje się do każdego kształtu i wielkości twarzy. W przeciwieństwie do innych masek LED, które emitują światło tylko w kilku określonych miejscach na skórze, maska FAQ™ rozprowadza światło równomiernie poprzez 600 zoptymalizowanych punktów świetlnych. Dzięki temu lecznicze światło LED przenika przez każdy milimetr skóry. Bezprzewodowa maska FAQ™ 202, dzięki designerskiej, złotej oprawie wokół oczu, chroni je przed światłem. A jej używanie? To czysta przyjemność! Brak kabla zapewnia pełną swobodę ruchów. Nie musimy więc rezygnować ze swoich ulubionych czynności podczas zabiegu z maską FOREO FAQ™ 202!

Widoczne rezultaty już w 2 tygodnie

Udowodniono, że terapia światłem LED, dostępnym w maskach FAQ 200 skutecznie działa w odwracaniu oznak starzenia się skóry, stymulując produkcję kolagenu, zmniejszając zmarszczki i przebarwienia spowodowane słońcem oraz nadając skórze odświeżony wygląd. Może także pomóc w redukcji stanów zapalnych, co przekłada się na zdrowszy wygląd cery. Aby osiągnąć pełne rezultaty warto, stosować maskę minimum 6-12 tygodni. Natomiast już po 2 tygodniach zauważymy widoczne zmiany.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: materiały prasowe FOREO