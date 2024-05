Sposoby na piękną i bezpieczną opaleniznę. Kilka słów o tym, jak używać kosmetyków samoopalających

Samoopalacz to doskonała alternatywa dla naturalnej opalenizny. Dzisiaj coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie promieni słonecznych na naszą skórę, długotrwałe opalanie się sprawia, że cera szybciej się starzeje, dodatkowo to właśnie długie godziny spędzone na słońcu bez odpowiedniej ochrony wymieniane są jako jedna z głównych przyczyn raka skóry. Jednak promienna i brązowa skóra latem jest nadal niezwykle pożądanie i wiele osób zastanawia się jak osiągnąć efekt opalenizny bez konieczności wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych. Odpowiedzią na to zapytanie może być samoopalacz. To doskonała alternatywa klasycznego opalania się. Wiele osób obawia się stosować samoopalacz, boją się one, że na skórze powstaną nieestetyczne plamy i smugi. Stosowanie samoopalacza jest bardzo proste, choć należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim stosuj samoopalacz na oczyszczoną skórę, warto wcześniej zrobić peeling, dzięki temu kosmetyk bardziej równomiernie się rozłoży i lepiej wchłonie. Zawsze aplikuj samoopalacz w specjalnej rękawicy, by nie pobrudzić sobie rąk. Nanieś na skórę niewielką ilość produktu i rozsmaruj go okrężnymi ruchami. Uważaj na te miejsca na ciele, które naturalnie trudniej się opalają, jak wewnętrzna strona rąk, czy pod kolanami. Po aplikacji samoopalacza poczekaj, aż preparat dobrze się wchłonie. Powtarzaj taki zabieg raz na kilka dni, dzięki temu uzyskasz delikatną opaleniznę, bez zbyt mocnego efektu.

Te kosmetyki zapewnią efekt naturalnej opalenizny

CHARLOTTE TILBURY UNISEX HEALTHY GLOW TINTED MOISTURIZER - krem koloryzujący

Nawilżający krem koloryzujący Charlotte Tilbury z niesamowitym efektem wakacyjnej skóry dla niego i niej. Rozprowadź Healthy Glow na twarzy i szyi, aby uzyskać naturalny, zdrowy blask. Stosuj samodzielnie lub pod podkład, aby uzyskać efekt nieskazitelnej, promiennej skóry.

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

TARTE Key Largo glow bronzing drops - Krople brązujące

Krople brązujące w płynie, które dodają prawdziwego blasku! Dodaj do kremu nawilżającego i podkładu lub rozprowadź bezpośrednio na skórze, aby uzyskać brąz w idealnie Twoim odcieniu. Jedwabista formuła rozświetla i wygładza skórę, a składniki odżywcze nadają jej zdrowy blask i maskują drobne zmarszczki. Do tego nie zostawia smug!

i Autor: materiały prasowe Tarte

Charlotte Tilbury Skin Island Glow Tannig Drops

Unikalne połączenie makijażu, pielęgnacji oraz spektakularnej opalenizny. Dzięki nim uzyskasz wspaniałą, zdrową i naturalnie wyglądającą opaleniznę. Upiększające krople brązujące Charlotte zapewnią każdemu muśniętą słońcem i bosko rozświetloną skórę.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury