Super prezenty dla super mamy w super cenach

ZAPACH (DLA) MAMY

Mama pachnie miłością, ciepłem, kwiatami, które z nami zrywała podczas zabawy i owocami, które w sezonie serwowała nam na deser. Na prezent dla mamy wybierz jej ulubione perfumy (na pewno je znasz!) lub spełnij jedno z zapachowe marzenie. A może zupełnie zaskocz ją kompozycją, której się nie spodziewa? W Super-Pharm znajdziesz perfumy nawet 60% taniej. Będą dużo trwalsze niż nawet najpiękniejszy bukiet kwiatów.

Polecamy: Versace Bright Crystal179,99 zł/ 30 ml (cena regularna: 249,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 199,99 zł) | Carolina Herrera Good Girl 279 zł/30 ml, (cena regularna: 329,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 263,99 zł) | Cacharel Amor Amor 119,99 zł/30 ml, (cena regularna: 169,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 101,99 zł) | Paco Rabanne Lady Million Fabulous 337,99 zł/30 ml, (cena regularna: 359,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 359,99 zł) | Roger & Gallet Bois d'Orange 174,99 zł/100 ml, (cena regularna: 259,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 174,99 zł)

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm

BĄDŹ ZAWSZE PIĘKNA

W dzieciństwie była dla nas najpiękniejsza na świecie, a każda mała dziewczynka chciała być jak mama. Wiele z nas po kryjomu pożyczała jej szpilki i malowała usta jej pomadką. Dziś z podziwem patrzymy, jak pięknie dojrzewa. Krem dostosowany do jej skóry lub suplement diety wspierający młodość od wewnątrz z pewnością ją ucieszą. Kosmetyki Nivea kupisz nawet 40% taniej, a suplement diety Kolagenowa Formuła Piękna Remé jest w promocji 2 + 1).

Polecamy: Nivea Cellular Expert 3-Zone Lift serum do twarzy 43,99 zł/30 ml, (cena regularna: 64,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 32,99 zł) | Kolagenowa Formuła Piękna Remé (179,99 zł/3 sztuki) | Veoli Botanica 20 Seconds Magic Eye Treatment serum pod oczy, 119,99 zł/15 ml (cena regularna: 149,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 119,99 zł)| Nuxe Merveillance Lift serum, 135,99 zł/30 ml, (cena regularna: 259,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 145,99 zł) | Vichy Liftactiv Collagen Specialist krem do twarzy, 159,99 zł/50 ml, (cena regularna: 251,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 151,99 zł) | Iwostin Age Lift SPF50 krem ochronny do twarzy, 87,99 zł/40 ml, (cena regularna: 109,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 54,99 zł.

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm

NIECH WŁOS Z GŁOWY CI NIE SPADA

Nikt, tak jak ona nie martwił się o nasze zdrowie, bezpieczeństwo i szczęście. Każda mama wie, co to nieprzespane noce z powodu gorączki w dzieciństwie czy wyjścia na imprezę w okresie nastoletnim. Umówmy się – można w przenośni - od tego osiwieć lub wyrywać włosy z głowy. Kosmetyki do włosów pozwolą mamie cieszyć się piękną fryzurą.

Polecamy: Mokosh Zielona Herbata z Bergamotką odżywka/maska 69,99 zł/180 ml, (cena regularna: 98,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 69,99 zł) | Joico K-Pak Color Therapy Luster Lock olejek do włosów, 149,99 zł/63 ml, (cena regularna: 199,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 159,99 zł) | Resibo Hello New One wcierka do włosów, 52,99 zł/90 ml, (cena regularna: 69,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 48,99 zł) | Sendo Rebalancing szampon do włosów, 33,99 zł/ 250 ml, (cena regularna: 44,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 26,99 zł) | Biovax Recovery Color Therapy szampon, 20,99 zł/200 ml, (cena regularna: 26,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 18,99 zł)

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm