Poczuj w sobie lato! Modne stylizacje, które kojarzą się z plażą, słońcem i wypoczynkiem

Sezon wiosna/lato 2024 to przede wszystkim kontynuacja hitów z roku ubiegłego, w modzie rządzą przede wszystkim lata 90-te i początek lat 2000. To między innymi odsłonięty pępek, szerokie spodnie i powrót biodrówek. Najbliższe miesiące w modzie nadal będą swoistym romansem z latami 90-tymi, a czy jest coś bardziej kojarzącego się z tamtą epoką niż zwiewne i kobiece sukienki i krótkie topy? Niemalże już tradycyjnie wiosna w modzie to przede wszystkim czas kolorów, roślinnych printów oraz lżejszych tkanin.

Styl boho został zaadaptowany przez kulturę surferów ze słonecznego Zachodniego Wybrzeża (rejonu Kalifornii). Wiele czerpali oni z estetyki hippisów, jednocześnie dodając do stylistyki motywy kojarzące się z plażowaniem: muszle, słomkowe kapelusze, rozwiane włosy, bursztyny, elementy hawajskie. Ostatnie odrodzenie boho przeżyło dość niedawno – w okolicach 2000 roku, za sprawą popularnych modelek i artystek. Do mody powróciły frędzle, długie i falbaniaste spódnice oraz kwiatowe wzory.

Marka COS przedstawia swoją letnią kolekcję HIGH SUMMER. To modne połączenia, zwiewne tkaniny oraz hołd klasyce. Znajdziesz tu wszystko, czego szukasz - od letnich stylizacji do biura po modne zestawienia na wakacje.

i Autor: materiały prasowe COS

