Makijaż na lato! Skóra pełna blasku, słoneczna opalenizna oraz wtopiony glow. Make-up trendy

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa mascara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

Collistar Milano IMPECCABILE MASCARA

Tusz do rzęs z kuracją wzmacniającą, która dodatkowo przyspiesza naturalny wzrost rzęs i wzmacnia je, dzięki czemu rzęsy stają się gęstsze, grubsze, dłuższe. Specjalny ekstrakt z ekologicznego, certyfikowanego włoskiego kasztanowca (z Apeninów Toskańsko-Emilijskich) pokrywa rzęsy filmem, który je naprawia, nawilża i chroni. Matowa czerń ozdobiona różowo-złotymi detalami, inspirowanymi lobby zabytkowych mediolańskich palazzos

i Autor: materiał prasowy Collistar

Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Nadal jednak wyrównana i pełna blasku skóra jest pożądana.

Zobacz także: Witaj w świecie, gdzie moda spotyka wygodę

Collistar Milano Impeccabile Wear Foundation

Podkład Impeccabile Long Wear Foundation od Collistar łączy w sobie właściwości podkładu i kremu nawilżającego. Formuła zapewnia równomierną cerę Teintjednocześnie intensywnie nawilżając skórę i zapewniając ochronę przeciwsłoneczną dzięki SPF 15. Pokrywa twarz jak druga skóra i pozostawia super naturalne matowe wykończenie.

i Autor: materiał prasowy Collistar

Puder brązujący to najprostszy i najszybszy sposób, by dodać skórze odrobinę koloru i delikatnej opalenizny. Od kilku sezonów wizażyści promują także konturowanie, to metoda polegająca na optycznym podkreśleniu pewnych elementów twarzy, a innych ukryciu. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Klasyczny pudrowy bronzer pomoże również ocieplić skórę i sprawi, że będzie ona wyglądała niczym muśnięta letnim słońcem.

Physicans Formuła Murumuru Butter Sunkissed

Pierwszy puder brązujący z masłem Murumuru. Ultra-luksusowy zawierający masło Murumuru puder zapewnia egzotyczny promienny blask - poczuj się niczym brazylijska bogini! Intensywnie nawilżający wzmacnia efektu pięknej i zdrowej opalenizny, zapewnia skórze blask i zdrowy wygląd. Sekret brazylijskiego piękna. Niezwykle bogata receptura, ultra-kremowa konsystencja sprawia, że puder natychmiast delikatnie łączy się ze skórą, zapewnia optymalne nawilżenie. Ma przyjemny egzotyczny zapach! Luksusowe składniki z Amazonii

i Autor: materiał prasowy Physican Formula

Lorac Tantalizer Bronzer

Odkryj swoją wewnętrzną, błyszczącą boginię z pudrem brązującym LORAC TANtalizer. Wysoce napigmentowana, specjalistycznie opracowana formuła, aby zapewnić długotrwałą, naturalnie wyglądającą promienną opaleniznę od wschodu do zachodu słońca. Dzięki wykończeniom matowym, satynowym, błyszczącym i odcieniom ciepłym i chłodnym, skóra będzie wyglądać pięknie niczym muśnięta słońcem

i Autor: materiał prasowy Lorac

Puder sypki to w ostatnim czasie prawdziwy hit w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Kosmetyk ten nie tylko stanowi idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość. Rodzajów aplikowania pudrów sypkich jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

Diego della Palma Puder transparentny

Jedwabisty sypki puder transparentny, przeznaczony do wykończenia makijażu i nadania skórze naturalnego matowego wyglądu.Dostępny w 2 odcieniach.

i Autor: materiał prasowy Diego della Palma