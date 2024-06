i Autor: materiał prasowy Radical®

Sposób na naturalnie piękne rzęsy

Z roku na rok rośnie popularność subtelnych makijaży, kładących nacisk na podkreślenie naturalnego piękna i indywidualnych cech, dlatego pielęgnacja rzęs i brwi nabiera tu nowego znaczenia. To właśnie one odgrywają kluczową rolę w stworzeniu delikatnego look’u w stylu „make-up no make-up” uwydatniającego unikalną urodę każdej z nas. Z tą myślą marka RADICAL® opracowała serię Lash Architect, czyli trzy innowacyjne preparaty, które za sprawą multifunkcyjnych formuł regenerują, wzmacniają oraz stymulują wzrost rzęs i brwi, zapewniając pierwsze efekty już po 14 dniach stosowania!