Największe beauty trendy lata: świeżość, ochrona i blask

Nieodłączny SPF – ochrona przede wszystkim

Filtr przeciwsłoneczny to absolutny must-have o każdej porze roku, ale latem jego rola staje się jeszcze ważniejsza. Promieniowanie UV jest najsilniejsze, a długotrwała ekspozycja może prowadzić do poparzeń, przedwczesnego starzenia się skóry, a nawet poważniejszych problemów zdrowotnych. W tym sezonie królują lekkie, nietłuste formuły SPF o szerokim spektrum ochrony (zarówno przed UVA, jak i UVB). Coraz popularniejsze stają się także mgiełki i spraye z filtrem, które łatwo można aplikować na makijaż w ciągu dnia. Pamiętaj o regularnej reaplikacji co 2-3 godziny, a także po każdej kąpieli czy intensywnym wysiłku fizycznym.

LANCÔME Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50

Zaawansowana ochrona przed promieniowaniem UVB i długimi falami UVA, kluczowymi dla fotostarzenia. rem wyrównuje koloryt skóry i pomaga w walce z plamami pigmentacyjnymi. Dzięki regenerującym peptydom skóra staje się bardziej sprężysta i gładka - Ultra-sensoryczna formuła, zapewniająca niewyczuwalne wykończenie na skórze Co sprawia, że ten produkt jest wyjątkowy? Lancôme Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream to zaawansowany krem, który łączy w sobie ochronę przeciwsłoneczną SPF50 z intensywną pielęgnacją przeciwstarzeniową. Formuła bogata w 300 unikalnych peptydów.

i Autor: materiały prasowe Lancome

BasicLab Tonująca ultralekka emulsja ochronna SPF 50 PPD 22,1 Prewencja i Antyoksydacja

Tonująca ultralekka emulsja ochronna SPF 50 PPD 22,1 została opracowana z myślą o skórze tłustej, trądzikowej i mieszanej. Kosmetyk zapewnia wysoką prewencję przed fotostarzeniem i skutecznie wyrównuje koloryt, zmniejszając widoczność zaczerwienień. Zawarty w formule etylowy kwas askorbinowy i BHA rozjaśniają przebarwienia pozapalne i regulują wydzielanie sebum. Szerokopasmową ochronę przed fotostarzeniem gwarantują filtry organiczne, które chronią przed negatywnym wpływem promieniowania UV, światła niebieskiego HEV i podczerwieni IR. Tonująca ultralekka emulsja ma płynną i niekomedogenną formułę, która pozostawia matowe wykończenie.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe BasicLab

Witamina C – antyoksydacyjna moc dla promiennej skóry

Serum lub krem z witaminą C to kolejny must-have letniej pielęgnacji. Witamina C jest silnym antyoksydantem, który pomaga chronić skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, powstających m.in. pod wpływem promieniowania UV. Dodatkowo rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry i wspomaga produkcję kolagenu, co przyczynia się do jędrniejszej i bardziej promiennej cery. Latem warto wybierać lekkie formuły serum, które szybko się wchłaniają i nie obciążają skóry. Pamiętaj jednak, aby stosować witaminę C rano, pod krem z filtrem SPF, aby wzmocnić ochronę przeciwsłoneczną.

Drunk Elephant C-Luma™ Hydrabright Serum

Formuła zawierająca delikatną mieszankę witaminy C 10% i rozświetlający kompleks potrójnych antyoksydantów, C-Luma™ zmniejsza widoczność przebarwień i śladów po wypryskach, poprawia wygląd skóry i redukuje niedoskonałości, jednocześnie zapewniając natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie. Dodatki w formie hialuronianu sodu, skwalanu i oleju marula odżywiają skórę i pomagają zapobiegać utracie wilgoci, podczas gdy silne antyoksydanty wzmacniają skórę przed codziennymi czynnikami środowiskowymi i zanieczyszczeniami zubożającymi kolagen. Efektem jest wyraźnie oczyszczona, jędrniejsza i bardziej promienna cera, która z każdym zastosowaniem wygląda i czuje się coraz lepiej.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Drunk Elephant

Sensum Mare - ALGOPRO Antyoksydacyjny rewitalizujący krem do twarzy z witaminą C 3%

Antyoksydacyjny krem rewitalizujący z witaminą C 3% rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt, łagodzi podrażnienia, wygładza zmarszczki i odmładza skórę, nadając jej naturalny blask. 25 składników aktywnych.

i Autor: materiały prasowe Sensum Mare

Świetlna terapia w domu – urządzenia LED

Urządzenia do terapii światłem LED zdobywają coraz większą popularność jako domowy sposób na poprawę kondycji skóry. Latem, kiedy często rezygnujemy z ciężkiego makijażu, zdrowa i promienna cera jest na wagę złota. Światło LED może pomóc w redukcji stanów zapalnych, zmniejszeniu widoczności drobnych zmarszczek, poprawie kolorytu skóry oraz walce z trądzikiem. Różne kolory światła mają odmienne działanie – niebieskie działa antybakteryjnie, czerwone stymuluje produkcję kolagenu, a zielone pomaga wyrównać koloryt. Regularne stosowanie urządzeń LED może być doskonałym uzupełnieniem letniej pielęgnacji.

FOREO FAQ™ 402 Dual Microcurrent + Red Light Therapy Face & Neck Device

Innowacyjne urządzenie, które definiuje nową kategorię pielęgnacji. W połączeniu z terapią czerwonym światłem, która stymuluje produkcję kolagenu i regenerację komórek, FAQ™ 402 to coś więcej niż tylko mikroprądy — to wielowymiarowa pielęgnacja, zapewniająca widoczne i długotrwałe rezultaty. Urządzenie FAQ™ 402 jest wspierane przez sztuczną inteligencję — algorytm samodzielnie dostosowuje intensywność mikroprądów w czasie rzeczywistym, dopasowując je do indywidualnego oporu skóry i reakcji mięśni, co pozwala na optymalny zabieg w każdej partii twarzy. AI (z ang. Artificial Intelligence - Sztuczna Inteligencja) zapewnia także równomierne rozprowadzanie prądu między wszystkimi 4 sferami, co sprawia, że zabieg jest płynniejszy i bardziej komfortowy.

i Autor: materiały prasowe FOREO FAQ

Róż na policzkach – letni rumień i świeżość

Latem chcemy, aby nasza skóra wyglądała na zdrową i naturalnie promienną. Róż do policzków jest idealnym produktem, który doda cerze świeżości i subtelnego koloru. W tym sezonie modne są lekkie, kremowe i płynne formuły, które łatwo się rozprowadzają i dają efekt naturalnego rumieńca. Odcienie brzoskwiniowe, koralowe i różowe idealnie komponują się z letnią opalenizną. Aplikacja różu na szczyty kości policzkowych sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą i młodszą.

Charlotte Tilbury Unreal Blush Healthy Glow Sticks

To nierealny efekt filtra letniego blasku, zamknięty w butelce! Róże nasączone są technologią Colour Light Mapping Mesh Tech™, magiczną mieszanką mapujących światło perłowych pigmentów, wygładzających emolientów i Glow Moisture Mesh, która natychmiastowo reteksturyzuje, rozmywa i unosi wygląd skóry, oszklona policzki soczystym, wymarzonym, świetlistym rumieńcem koloru.

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

L'Oréal Paris Lumi Le Liquid Blush

Odkryj sekret świeżo wyglądającej, rozświetlonej cery z Lumi Le Liquid Blush od L'Oréal Paris. Innowacyjna formuła łączy intensywność koloru z lekkością aplikacji, oferując naturalne, promienne wykończenie, które idealnie stapia się ze skórą. Niezwykle lekka, niemal niewyczuwalna konsystencja pozwala z łatwością budować nasycenie – od delikatnego efektu po wyrazisty rumieniec. Odpowiedni dla każdego typu cery.