Makijaż oczy nigdy nie był łatwiejszy! Wystarczy jedno pociągnięcie

Aplikacja kremowych cieni do powiek może odbywać się na wiele sposobów – za pomocą palca, pędzelka syntetycznego lub gąbeczki. Nakładanie palcem pozwala na szybkie i intuicyjne rozprowadzenie produktu oraz wklepanie go w powiekę, co zapewnia naturalny efekt. Pędzelki syntetyczne są idealne do precyzyjniejszej aplikacji i blendowania, umożliwiając tworzenie bardziej złożonych makijaży. Gąbeczki natomiast mogą pomóc w uzyskaniu bardziej intensywnego koloru poprzez warstwowanie produktu. Ważne jest, aby pamiętać o dokładnym roztarciu krawędzi cieni, aby uniknąć ostrych linii i uzyskać profesjonalne wykończenie.

Nowość od marki Bobbi Brown

Aplikacja cieni do powiek nie zawsze jest prosta i oczywista — dlatego stworzyliśmy formułę, która będzie przyjazna dosłownie dla każdego. I to nawet bez konieczności użycia pędzelka! Cienie do powiek w sztyfcie Long-Wear Cream Shadow Stick idealnie rozprowadzają się na powiece, a także blendują i są niezwykle trwałe. Oferujemy je w odcieniach, których można używać na co dzień. Dzięki różnym efektom wykończenia – matowym oraz błyszczącym – z łatwością stworzysz każdy makijaż oka. Po prostu przeciągnij sztyftem po powiece, rozetrzyj kolor i gotowe!

Nowe dopasowane kolorystycznie zatyczki ułatwiają wybór odcienia, a większa oferta kolorów dwustronnych sztyftów Dual-Ended Long-Wear Cream Shadow Stick zapewnia jeszcze więcej możliwości makijażu. Nic dziwnego, że co 19 sekund sprzedawany jest jeden Long-Wear Cream Shadow Stick.

DLACZEGO JE UWIELBIAMY:

Aplikacja trwa kilka sekund, a efekt utrzymuje się 24 godziny

Cienie są wodoodporne, mają trwałe kolory, nie zbierają się w załamaniach powieki, nie osypują się i nie blakną — są wyjątkowo trwałe

Łatwa aplikacja

Bez konieczności poprawek w ciągu dnia

i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown