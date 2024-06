Księżna Kate WRÓCIŁA! Pokazała się publicznie z dziećmi. Komentarze wyciskają łzy z oczu

Księżna Kate pokazała się publicznie pierwszy raz od pół roku! Niespodziewanie pojawiła się z dziećmi na paradzie Trooping the Colour

Księżna Kate przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali, że Kate rozstała się z Williamem, że jest w śpiączce, niektórzy zdążyli już ją nawet uśmiercić. Media brytyjskie pisały jako o pewnej informacji o tym, iż nie zobaczymy Kate 15 czerwca podczas słynnej uroczystości Trooping the Colour. A ona zaskoczyła wszystkich! Pokazała się publicznie po raz pierwszy od grudnia i to razem z całą trójką dzieci. W czarno-białej kreacji podczas widowiskowej królewskiej parady wyglądała olśniewająco, tak jakby była zupełnie zdrowa, wydawała się też nieco zestresowana, a jednak uśmiech Kate wydawał się zupełnie szczery, co niezwykle ucieszyło fanów rodziny królewskiej. Ich komentarze w sieci mogą wycisnąć łzy z oczu!

"Cóż za cudowna rodzina. Bardzo się cieszę, że znów mogę ich wszystkich razem zobaczyć. Życzę jej dobrze"

"Miło jest widzieć Catherine wyglądającą nie tylko przepięknie, ale także świetnie – a co ważniejsze – szczęśliwą" - pisze komentujący pod artykułem o księżnej Kate na portalu DailyMail. "Jak zwykle wygląda elegancko i olśniewająco. Cóż za cudowna rodzina. Bardzo się cieszę, że znów mogę ich wszystkich razem zobaczyć. Życzę jej dobrze" - pisze ktoś inny. "Ja też widzę, że dzieci ogromnie dojrzały, widać to w ich zachowaniu, poważnym spojrzeniu, odrobinie smutku. Martwienie się o mamę je zmieni. Dopiero po wielu latach, gdy mama będzie zdrowa, mogą czuć się mniej zmartwione. Życzę im dobrze" - zauważa kolejna osoba.

Kate, the Princess of Wales, has made her first public appearance since announcing in March that she had been diagnosed with cancer. She attended this year's Trooping the Colour, the annual military parade held to celebrate the king's official birthday. https://t.co/O10TSkDfhR pic.twitter.com/8hXkMKemJX— ABC News (@ABC) June 15, 2024

