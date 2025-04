Nagrali, co Joanna Brodzik robi w garderobie! Wyznanie miłości, przytulanie i łzy

Joanna Brodzik kariera: "Klan", "Graczykowie", Kasia i Tomek", Magda M."

Joanna Brodzik wielką karierę rozpoczęła jeszcze w latach 90. Uwagę zwracała nie tylko swoim talentem, lecz także niesamowitą urodą. Malo kto już pamięta, że aktorka szerszej publiczności pokazała się w serialu "Klan", gdzie zagrała pielęgniarkę w przychodni dr Pawła Lubicza (w tej roli Tomasz Stockinger). Potem Joanna Brodzik wcieliła się w Malinkę w serialu "Graczykowie". Później stała się jedną z największych gwiazd w Polsce. Wszystko za sprawą ról w serialach TVN: "Kasia i Tomek" i Magda M.". W tym pierwszym w postać jej ukochanego wcielił się Paweł Wilczak, który stał się także jej życiowym partnerem. Para ma dwóch synów - bliźniaków Jana i Franciszka (17 l.). Od lat Joanna Brodzik znajduje się nieco na uboczu wielkiego show-biznesu. Jakiś czas temu wylądowała nawet w... wiejskiej świetlicy. Aktorstwa jednak nie porzuciła. Była gwiazda "Magdy M." gra m.in. w sztuce "Mayday 3 Bigamistka". Do sieci właśnie wpadło osobliwe nagranie z garderoby Joanny Brodzik.

Tak dorabia Joanna Brodzik. Możesz zjeść z nią kolację w cenie 12 Big Maców bez promocji!

Joanna Brodzik wyznała miłość w garderobie

Filmik z udziałem aktorki zobaczyć można na Instagramie. To, co w garderobie robi Joanna Brodzik, może wprawić w osłupienie. Gwieździe towarzyszy Anna Gzyra, która również występuje w tym przedstawieniu. Na nagraniu słyszymy, co Joanna Brodzik mówi do koleżanki.

Chciałbym najserdeczniej przysiąc ci miłość zawodową i przyjacielską (...) jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie

- wyznała była gwiazda seriali "Klan", "Magda M." i "Kasia i Tomek". Zrobiło się wzruszająco. Po tym wyznaniu miłości panie się przytuliły. Były też łzy, a potem głośny śmiech. Widać, że pomiędzy Joanną Brodzik a Anną Gzyrą jest prawdziwa zawodowa "chemia". Gdyby wszyscy aktorzy tak się dogadywali, świat polskiej kultury byłby zdecydowanie lepszy.

