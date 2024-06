Księżna Kate wyjechała do USA?! "Widziano ją w hotelu"

Chłopiec płakał w restauracji, kobieta wpadła w furię. "Ucisz to je**ne dziecko". Doszło do bójki!

Księżna Kate od pół roku nie pokazuje się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. Od tamtej pory zniknęła. Potwierdzono już, że nie zobaczymy jej jutro, 15 czerwca podczas słynnej uroczystości Trooping the Colour. Nie zniknęły jednak spekulacje na ten temat. Plotki są nadal szalone, a teraz pojawiła się jeszcze jedna! Reddit aż huczy od pogłosek o tym, że księżna Kate jest... w Stanach Zjednoczonych. Według tajemniczych świadków żona księcia Williama w sekrecie przed światem czmychnęła za ocean! Ktoś widział ją w hotelu St. Regis w Houston. O co chodzi? Podobno Kate leczy się w ośrodku MD Anderson Cancer Center w związku ze swoją diagnozą. Co na to rodzina królewska?

Kate w USA? Rzecznik rodziny królewskiej oficjalnie komentuje pogłoski z internetu

Jak zapewnia „Houston Chronicle”, dziennikarze tego portalu skontaktowali się z rzecznikiem Pałacu, który oznajmił, że to wszystko wierutne bzdury, a księżna Kate nie leczy się w Houston ani w ogóle tam nie przebywa. Gdy skontaktowano się z lecznica, oczywiście odmówiła komentarza ze względu na prywatność pacjentów. Plotka żyje już jednak własnym życiem... Oby tylko Kate szybko wyzdrowiała, zamieniając wszelkie niepokojące plotki w przeszłość i w żart!

Following online speculation that Kate Middleton was receiving cancer treatment in the United States, ET can confirm that the Princess of Wales is actually in the U.K., getting ready for summer break.https://t.co/aTbxtUDs7v— Entertainment Tonight (@etnow) June 12, 2024

