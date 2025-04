Dorosłe córki Bruce'a Willisa nadal kąpią się razem. "To normalne?"

Bruce Willis cierpi na demencję. Ma przy sobie rodzinę

Bruce Willis to jeden z najważniejszych aktorów swojego pokolenia. Filmy z nim zna każdy, są takie, które zyskały status kultowych. Niestety w 2023 roku okazało się, że Willis już w niczym nie zagra, ponieważ cierpi na demencję. Żona aktora, Emma Heming (46 l.), przekazała mediom: "Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a jego choroba postępowała i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to czujemy ulgę, że w końcu mamy jasną diagnozę" - mówiła w marcu 2023.

Dorosłe córki Bruce'a Willisa wciąż się razem kąpią

Stan Willisa się pogarsza, jest jednak otoczony opieką i miłością całej rodziny. W sumie doczekał się pięciu córek - z Emmą Heming ma dwie: 12-letnią Mabel i 10-letnią Evelyn. Z Demi Moore trzy dorosłe: Rumer ma 36 lat, a jej młodsze siostry Scout i Tallulah mają odpowiednio 33 i 31 lat. I właśnie najstarsza z nich pojawiła się ostatnio na pierwszych stronach gazet po tym, co wyznała goszcząc w tym tygodniu w podcaście "What in the Winkler?!". Okazało się, że ona i jej najstarsze siostry mają z dzieciństwa nawyk, który kontynuują w dorosłym życiu. "Wszystkie nadal bierzemy kąpiele razem, moje siostry i ja. W takim domu dorastałyśmy. Ludzie mogą uważać to za szalone i dziwne, ale ja tak nie uważam" - mówiła. Wyznała to przy okazji rozmowy na temat tego, że śpi razem ze swoją 2-letnią córeczką. Przyznała, że ma nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. Dodała, że wciąż jej samej zdarza się spać razem z mamą, Demi Moore. Internauci są podzielni. "Czy to normalne? Dorosłe kobiety w jednej wannie?" - piszą niektórzy. Inni nie mają wątpliwości, że nie w tym niczego złego.

Rummer nie tak dawno opowiadała też o swoim dzieciństwie, które było pełne spokoju i szczęścia, mimo że jej rodzice się rozstali. "Stawiali moje siostry i mnie na pierwszym miejscu. Nigdy nie czułam, że muszę wybierać. Na przykład nigdy nie grali przeciwko sobie. Byliśmy rodziną i nadal jesteśmy rodziną, bez względu na wszystko". Wspaniałe słowa!