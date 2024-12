Nowe, dramatyczne wieści na temat Bruce'a Willisa. Żona: "Czuję wielki ciężar w sercu"

Bruce Willis ma demencję. "To bolesne"

Bruce Willis to jeden z najważniejszych aktorów swojego pokolenia. Takie produkcje z jego udziałem, jak "Na wariackich papierach", "Szklana pułapka", "Piąty element", "12 małp", "Pulp Fiction", "Armageddon", "Szósty zmysł" zna chyba każdy. Niestety, wiosną ubiegłego roku świat dowiedział się, że legenda zmaga się z okrutną chorobą. Żona aktora, Emma Heming (46 l.), przekazała mediom, że gwiazdor cierpi na demencję. "Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a jego choroba postępowała i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to czujemy ulgę, że w końcu mamy jasną diagnozę" - mówiła w marcu 2023.

Żona Willisa: "Daję sobie 30 minut"

Stan Willisa się pogarsza, ale jego rodzina robi wszystko, by pomóc mu żyć jak najlepiej. Wspierają go jego córki - najstarsze, z pierwszego małżeństwa z Demi Moore, a także te najmłodsze, będące owocem miłości jego i Heming. W niedzielę, 29 grudnia, Emma Heming opublikowała na Instagramie chwytający za serce wpis z okazji 17. rocznicy ślubu z Bucem Willisem. "Rocznice kiedyś wywoływały u mnie ekscytację — teraz, jeśli mam być szczera, wywołują wszystkie uczucia, pozostawiając ciężar w moim sercu i ścisk w żołądku. Daję sobie 30 minut, aby zastanowić się i pytać: »dlaczego on, dlaczego my«, aby dać sobie poczuć złość i żal. Potem otrząsam się i wracam do tego, co jest. A to, co jest… to bezwarunkowa miłość. Czuję się błogosławiona, że ​​to wiem, i to dzięki niemu. Zrobiłabym to wszystko jeszcze raz, bez chwili wahania" - napisała i pokazała ich wspólne archiwalne zdjęcie z podróży poślubnej.