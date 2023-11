Tragiczne wieści o stanie Bruce'a Willisa. Jego córka dzieli się rozdzierającym serce zdjęciem

Ukochana oświadczyła się Bradowi Pittowi?! "On ma pierścionek zaręczynowy"

"Na wariackich papierach", "Szklana pułapka", "Piąty element", "12 małp", "Pulp Fiction", "Armageddon", "Szósty zmysł" - to tylko część filmów, za które świat kocha Bruce'a Willisa (67 l.). Wielki hollywoodzki aktor, jedno z największych nazwisk swojego pokolenia, przestał grać w 2022 roku. Dokładnie rok później, wiosną, jego rodzina poinformowała, że Willis cierpi na demencję. "Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a jego choroba postępowała i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to czujemy ulgę, że w końcu mamy jasną diagnozę" - mówiła w marcu tego roku jego żona, Emma Heming (44 l.)

Córka Bruce'a Willisa: "Dziś bardzo tęsknię za tatą"

Willis doczekał się z nią dwóch córek, w sumie jednak ma ich pięć. Przez wiele lat był bowiem związany z Demi Moore, z którą ma dorosłe już dzieci: Rumer (35 l.), Scout (32 l.) i Tallulah (29 l.). Jedna z najgorętszych par Hollywood, jak swego czasu nazywano Bruce'a i Demi, nawet po rozwodzie pozostała sobie bardzo bliska. Aktorzy wspólnie wychowywali córki, wspierali się i mogli na siebie liczyć. Teraz także Bruce może liczyć na wsparcie i wielką miłość całej swojej rodziny. Kilka dni temu jego najstarsza córka Tallulah, która niedawno sama została po raz pierwszy mamą, opublikowała na Instagramie zdjęcie z przeszłości. Na wyciskającej łzy fotografii można zobaczyć młodego Bruce'a Willisa, który tuli w ramionach maleńką Rumer. "Dziś naprawdę tęsknię za tatą" - napisała przy zdjęciu. Czy to oznacza, że z Willisem nie ma już kontaktu?

