Wzruszający gest byłej żony

Demi Moore wprowadziła się do Bruce'a Willisa. Mieszka z jego żoną! [GALERIA]

W rodzinie siła! Amerykańskie serwisy donoszą, że Demi Moore (60 l.) przeprowadziła się do domu rodzinnego swojego byłego męża Bruce'a Willisa i jego żony Emmy Heming po tym, jak oficjalnie zdiagnozowano u niego demencję. Legendarna aktorka chce pomóc w opiece nad gwiazdorem i sprawić, by "każdy jego dzień do samego końca był wypełniony miłością". Co za gest!