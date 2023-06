Córka Bruce'a Willisa pokazała wzruszające zdjęcie. "Będę to wspominać do końca życia"

Putin użyje broni jądrowej na Ukrainie? Złowieszcze słowa Bidena: Martwię się, to realne!

"Widok mojego ojca trzymającego dziś moją córkę był czymś, co będę cenić i wspominać do końca życia. Jego czułość i miłość do niej były tak czyste i piękne. Tato, mam szczęście, że cię mam, tak samo jak Lou. Dziękuję za bycie najzabawniejszym, najbardziej kochającym, najfajniejszym tatusiem, jakiego dziewczyna mogłaby sobie wymarzyć" - takie słowa pojawiły się na koncie instagramowym Rumer Willis (34 l.), najstarszej córki Bruce'a Willisa, która niedawno została mamą. Rumer pokazała również wzruszające zdjęcie, na którym widać aktora trzymającego w ramionach maleńką wnuczkę. Wszystko z okazji Dnia Ojca.

Straszna choroba Bruce'a Willisa

Fenomenalny aktor, jedna z najbarwniejszych postaci w Hollywood niestety od ponad roku bardzo cierpi. Bruce Willis zmaga się z demencją i postępującą utratą pamięci, o czym poinformowano w marcu 2022 roku, jednocześnie ogłaszając zakończenie jego kariery. Niemal rok po tym oświadczeniu, w lutym tego roku, jego rodzina poinformowała, że aktor cierpi na formę demencji, nazywaną otępieniem czołowo-skroniowym.

Bruce Willis został dziadkiem. "Zapamiętam to na zawsze"

"Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a wiosną 2022 roku, stan Bruce'a postępował i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to poczuliśmy ulgę, że w końcu mamy jasną diagnozę". Od momentu diagnozy Willis pozostaje pod opieką i w otoczeniu bliskich. Jest z nim jego obecna żona, 44-letnia Emma Heming oraz ich dwie córki, a także była żona, Demi Moore (61 l.) i ich wspólne dzieci, córki Rumer, Tallulah i Scout.

Bruce Willis holding his granddaughter today at his daughter Rumer’s home. pic.twitter.com/d9g01krao1— Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 18, 2023

Sonda Lubisz Bruce'a Willisa? Tak Nie Nie mam o nim zdania