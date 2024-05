LUNA i Polska bez awansu do finału Eurowizji! Niestety, nie udało się. Zabrakło niewiele

To, za co Luna najbardziej obrywa, może być jej dużym atutem na Eurowizji. Mało kto o tym pomyślał

Eurowizja 2024: Pierwszy półfinał, 7 maja. Czy LUNA i Polska awansują do finału?

We wtorek, 7 maja 2024 roku, o godz. 21:00 rozpoczyna się pierwszy półfinał 68. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. To również dzień, w którym występuje LUNA, która reprezentuje Polskę wraz z utworem "The Tower". 24-letnia Aleksandra Wielgomas poczyniła duże postępy od czasu wybrania jej w polskich preselekcjach. Podczas prób generalnych pokazała, że zapanowała nad głosem, świetnie sprawdza się również widowiskowa scenografia, którą na tę okazję przygotowano. Czy LUNA i Polska awansują do finału konkursu, który czeka nas już w sobotę, 11 maja, w szwedzkim Malmo? Wszyscy na to liczymy! Bukmacherzy są podzieleni. Początkowo, gdy LUNA borykała się z problemami z głosem, nie dawali nam zbyt dużych szans. Teraz jednak twierdzą, że mamy szansę na finał. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy LUNA poradzi sobie z tremą i stresem. Jej występ zaważy na tym, czy Polska przejdzie dalej, czy nie. Relację na żywo znajdziecie poniżej.

Zobacz także: Eurowizja 2024: Luna walczy o finał. Gdzie można zobaczyć jej występ?

Eurowizja 2024: Pierwszy półfinał, 7 maja. Z kim mierzy się LUNA? Kiedy poznamy wyniki? Kolejność występów

W pierwszym półfinale konkursu Eurowizja, oprócz Polski, wystąpi jeszcze czternaście krajów, które wystawiły swoich reprezentantów. LUNA z utworem "The Tower" na scenie zaprezentuje się jako szósta. A z kim przyjdzie jej się mierzyć w walce o awans do finału? Poznajcie listę uczestników pierwszego półfinału i kolejność występów.

Cypr: Silia Kapsis – „Liar” Serbia: Teya Dora – „Ramonda” Litwa: Silvester Belt – „Luktelk” Irlandia: Bambie Thug – „Doomsday Blue” Ukraina: Alyona Alyona i Jerry Heil – „Teresa & Maria” Polska: Luna – „The Tower” Chorwacja: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim” Islandia: Hera Björk – „Scared of Heights” Słowenia: Raiven – „Veronika” Finlandia: Windows95man – „No Rules!” Mołdawia: Natalia Barbu – „In the Middle” Azerbejdżan: Fahree feat. lkin Dövltov – „Özünl Apar” Australia: Electric Fields – „One Milkali (One Blood)” Portugalia: Iolanda – „Grito” Luksemburg: Tali – „Fighter”

Wyniki powinniśmy poznać po godzinie 23:00. Wtedy dowiemy się też, czy Polska awansowała do finału. Relacja na żywo poniżej.

Eurowizja 2024: Pierwszy półfinał, 7 maja. Relacja na żywo:

Aktualizacja, godz. 20:00:

Dokładnie za godzinę, o 21:00, we wtorek, 7 maja, rozpocznie się pierwszy półfinał Eurowizji 2024. LUNA z utworem "The Tower", która reprezentuje Polskę, wystąpi jako szósta, czyli bliżej godziny 22:00, w zależności od tego, jak rozłoży się przywitanie publiczności oraz występy gości specjalnych. Konkurs organizuje Szwecja, odbywa się on konkretnie w Malmo, a ten kraj słynie z miłości do Eurowizji oraz widowiskowych wydarzeń. Należy więc spodziewać się dodatkowych atrakcji, na które fani z różnych stron świata, choć głównie z Europy, z niecierpliwością czekają.

Aktualizacja, godz. 20:15:

Po próbach generalnych widać, że Luna wzięła sobie uwagi ludzi do serca i ostro pracowała nad głosem. Już podczas pierwszej próby słychać było progres wokalny, a gdy 24-latka wystąpiła po raz drugi - aż opadły nam szczęki. Ludzie nie dowierzają, że to ta sama osoba! Co prawda Luna nadal ma w niektórych momentach problem ze złapaniem oddechu czy zadyszką podczas wykonywania choreografii, ale śpiewa zdecydowanie lepiej. Najtrudniejszy dźwięk, sięgający niemal whistle note (rejestru gwizdkowego), też wyszedł jej nie najgorzej. Do tego świetna scenografia, okrzyknięta nawet przez zagranicznych ekspertów jako najlepsza w historii polskich występów na Eurowizji. Coś nam się wydaje, że Luna jeszcze wiele osób zaskoczy i utrze nosa hejterom. Trzymamy kciuki.

Aktualizacja, godz. 20:24:

Nasz dziennikarz, Adrian Nychnerewicz, porozmawiał z Luną tuż przed jej występem. Jak wyglądają kulisy tegorocznej Eurowizji i co chce jeszcze dopracować artystka? Mimo stresu ma nadzieję, że nie zawiedzie rodaków. Zachęcamy do przeczytania naszego wywiadu: LUNA ujawnia "Super Expressowi", co czuje przed występem na Eurowizji.

Aktualizacja, godz. 20:41:

Trudno znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie na okrucieństwo, jakie spotkało Lunę ze strony internautów w kwestii wyglądu. Tym bardziej, że wizerunek Luny w rzeczywistości jest bardzo przyciągający i oryginalny, a to na Eurowizji od zawsze było doceniane i chwalone. To, za co Luna najbardziej obrywa (poza wokalem), może więc być jej dużym atutem w konkursie. W Polsce z tego tytułu spotkał ją hejt, a za granicą łatwo wyczytać zachwyty w komentarzach. Fanom przypomina Lunę z "Harry'ego Pottera", piszą też, że jest "inna", lecz przez to charyzmatyczna i ciekawa. Poza tym gusta są różne. Do tego wszystkiego dochodzą interesujące stylizacje, nietypowy makijaż i wizerunek jako ogół - Luna chce się wyróżniać i wie, jak dobrze to zrobić. A ci, którzy śledzą Eurowizję, zapewne zdają sobie sprawę z tego, że brany pod uwagę jest każdy aspekt, w tym oryginalność i wyraz artystyczny. Prawdziwi fani mają nadzieję, że przyniosą one Lunie awans do finału Eurowizji.

Aktualizacja, godz. 20:50:

Czy Luna powtórzy efekt "Bejby" na Eurowizji?! Blanka Stajkow przechodziła rok temu przez to samo. Ogromna krytyka, kiepski występ na polskich preselekcjach, potem poprawa na próbach generalnych i szał na występie oficjalnym, a następnie awans do finału konkursu. Wszystko wskazuje na to, że Luna może pozytywnie zaskoczyć tych, którzy pokładają w niej niewielkie nadzieje. - Jeszcze się wszyscy zdziwią - ogłoszono w mediach społecznościowych. Blanka miała zresztą dla Luny kilka ważnych rad: dużo snu i radość z występu jako to, co powinno być dla niej najważniejsze.

Aktualizacja, godz. 20:55:

Za pięć minut, punktualnie o godz. 21:00, startuje pierwszy półfinał konkursu Eurowizja. Czekamy!

Aktualizacja, godz. 21:00:

Półfinał wystartował! Kiedy wystąpi LUNA? Polska reprezentantka ma stanąć na scenie jako szósta, czyli zapewne parę lub paręnaście minut przed godziną 22:00. Wszystko zależy od tego, jak szybko "uwiną" się organizatorzy oraz ewentualne występy specjalne, oprócz oczywiście występów innych krajów.

Aktualizacja, godz. 21:03:

Tak, dobrze Państwo słyszą, do komentowania Eurowizji w TVP powrócił legendarny Artur Orzech. Jakież to odświeżające, móc ponownie usłyszeć głos eksperta w tym temacie.

Aktualizacja, godz. 21:05:

Są takie osoby, które nie wygrały Eurowizji, ale na zawsze pozostaną ikonami i będą zapraszane do występów specjalnych. Wśród nich, a jakże, występująca właśnie Eleni i jej energetyczny utwór "FUEGO". Artystka występowała w konkursie w 2018 roku, reprezentując Cypr. Trafiła do finału i choć nie udało jej się wygrać, to do dziś uwielbiana jest przez fanów w całej Europie.

Aktualizacja, godz. 21:07:

Trwają występy gości specjalnych, którzy brali udział w różnych edycjach Eurowizji na przestrzeni lat. Wśród nich reprezentantka Cypru, wokalista ze Szwecji i artystka z Hiszpanii. Dzieje się!

Aktualizacja, godz. 21:10:

Jedną z prowadzących tegoroczną Eurowizję jest uwielbiana przez wszystkich Petra Med. Jest gospodynią trzeciej już odsłony konkursu. Tłum na jej widok oszalał, ludzie zebrali się z siedzeń, zaczęli krzyczeć i bić brawa. Pozostaje pytanie: gdzie jest Mans Zelmerlow? Oby się pojawił!

Aktualizacja, godz. 21:14:

Na scenie jako pierwsza występuje reprezentantka Cypru: Silia Kapsis – „Liar”. Jest poprawnie, choć choreografia dość... specyficzna, by nie napisać "dziwna". Nie jest to nic szczególnie wyróżniającego się na tle poprzednich lat. Chyba że przyciągać mieli roznegliżowani tancerze.

Aktualizacja, godz. 21:19:

Teraz występuje Serbia, która ma na swoim koncie kilka udanych eurowizyjnych występów. Czy Teya Dora i jej „Ramonda” znajdą się w finale? Czas pokaże. Wokal jest dobry, magnetyczny, a scenografia raczej skromna. Za cztery występy przyjdzie czas na Polskę i Lunę.

Aktualizacja, godz. 21:22:

Przed nami Litwa, którą reprezentuje Silvester Belt z utworem „Luktelk”. Kraj ponownie zaskakuje nietypowym układem tanecznym i linią melodyczną. Charyzmatyczny wokalista, fajny i ciekawy występ. - Charakterystyczne ruchy ramieniem, tak i ja chyba potrafię tańczyć - skomentował żartobliwie Artur Orzech.

Aktualizacja, godz. 21:29:

Absolutne szaleństwo podczas występu Irlandii! Bambie Thug i „Doomsday Blue” to występ, który wygląda jak jakieś mroczne przedstawienie. Elementy czarnej magii, pentagramy, krzyki, tancerz przebrany za diabła. Niepokojący, ale zapadający w pamięci występ. Niesamowite!

Aktualizacja, godz. 21:34:

Teraz czas na Wielką Brytanię, czyli jeden z krajów "wielkiej piątki". Na niego nie głosujemy, ponieważ przechodzi do finału "z automatu". Ciekawostka jest taka, że tegoroczny reprezentant, Olly Alexander, jest znanym wokalistą również w Polsce. Jego hity często leciały/lecą w naszych radiach.

Aktualizacja, godz. 21:38:

Przed nami jeden z pewniaków do finału, czyli Ukraina: Alyona Alyona i Jerry Heil – „Teresa & Maria”. Tuż po tym występie, przyjdzie czas na Polskę oraz Lunę z utworem "The Tower". Ukraina na pewno przejdzie do finału, nie ma co do tego wątpliwości. Utwór zresztą bardzo dobry, wokale świetne, scenografia. Tutaj wszystko gra i tak od kilku lat w przypadku tego kraju.

Aktualizacja, godz. 21:42:

Czas na Lunę, czyli Polskę! Trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentantkę, która wykona utwór "The Tower". Do boju!

Aktualizacja, godz. 21:45:

Bardzo dobrze wygląda! Wokalnie spory progres, do tego scenografia - świetna. Charyzmatyczna, przyciągająca i oryginalna uroda. LUNA, jak Blanka, przekuła hejt w ciężką pracę i widać efekty. Nie ma wstydu, brawo! Powinniśmy z takim występem trafić do finału - bez dwóch zdań.

Aktualizacja, godz. 21:50:

Po Lunie wystąpił już kolejny kraj - Chorwacja: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim”. A teraz na scenie Islandia: Hera Björk – „Scared of Heights”.

Aktualizacja, godz. 21:58:

Mamy już zdjęcia z występy Luny podczas półfinału Eurowizji. Zobaczcie, jak zaprezentowała się Polska: Tak Luna wystąpiła podczas półfinału Eurowizji. Duży progres! Imponująca scena i piękny śpiew

Aktualizacja, godz. 22:05:

Po występie Niemiec, które też "z automatu" trafiają do finału, na scenie mamy Słowenię, którą reprezentuje Raiven z piosenką „Veronika”. Dużo epatowania nagością.

Aktualizacja, godz. 22:08:

Rok temu Finlandia miała bardzo oryginalnego wykonawcę oraz utwór. Tym razem ponownie postawiono na oryginalność, choć w zdecydowanie bardziej ekstremalnej formie... Windows95man – „No Rules!” na scenie. Jeden z wokalistów rozpoczął występ, wychodząc z jajka niemal nagi. Cały występ został utrzymany właśnie w takiej kontrowersyjnej aurze.

Aktualizacja, godz. 22:12:

Na scenie obecnie prezentuje się Mołdawia: Natalia Barbu – „In the Middle”.

Aktualizacja, godz. 22:20:

Za nami występ Szwecji - kolejnego kraju z "wielkiej piątki", który awansuje automatycznie do finału Eurowizji. Zresztą w przypadku Szwecji nie byłoby to nawet konieczne, bo to państwo od wielu, wielu lat co roku wystawia do konkursu wybitnych wokalistów i wokalistki, a utwory chwytają za serce i pozostają w głowach na długo.

Aktualizacja, godz. 22:22:

Na scenie Azerbejdżan: Fahree feat. lkin Dövltov – „Özünl Apar”. Specyficzny sposób śpiewania, który niegdyś prezentowała Jamala z Ukrainy. Robi wrażenie, ale czy to występ na miarę finału? Zobaczymy.

Aktualizacja, godz. 22:27:

Teraz śpiewa Australia: Electric Fields – „One Milkali (One Blood)”. A dlaczego Australia jest na Eurowizji, skoro nie leży w Europie? To pytanie powraca co roku przy okazji konkursu. A to dlatego, jest aktywnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców, podobnie jak np. Izrael, tak w skrócie. Więcej tutaj: Eurowizja 2024: Czemu Australia czy Izrael biorą udział w konkursie? Powód może zaskakiwać

Aktualizacja, godz. 22:29:

Przed nami przedostatni występ: Portugalia: Iolanda – „Grito”.

Aktualizacja, godz. 22:34:

Ostatni występ to Luksemburg: Tali – „Fighter”, który powraca na Eurowizję po 31 latach! Przez ten okres kraj nie wystawiał swojego reprezentanta, ponieważ - jak to stwierdził Artur Orzech w TVP - "obraził się" na organizatorów.

Aktualizacja, godz. 22:37:

Koniec wszystkich występów! Teraz rusza głosowanie. Przypominamy, że Polacy nie mogą głosować na swój kraj i Lunę, chyba że mowa o Polonii mieszkającej za granicą. Do finału może przejść 10 krajów. Jakie szanse ma Luna? Całkiem spore, bo nasz występ nie był najgorszy. W pierwszym półfinale pojawiło się jednak wiele szokujących i "dziwnych" występów, które lubią na Eurowizji przyciągać. Przed nami więc jedna wielka niewiadoma.

Aktualizacja, godz. 22:45:

Johnny Logan, irlandzki piosenkarz i kompozytor orz trzykrotny zwycięzca Konkursu Piosenki Eurowizji, na scenie prezentuje piosenkę "Euphoria" artystki Loreen, z którą ta wygrała konkurs. To występy w tak zwanym międzyczasie, gdy trwa głosowanie.

Aktualizacja, godz. 22:55:

Koniec głosowania! Zaraz dowiemy się, czy Luna przeszła do finału Eurowizji.

Aktualizacja, godz. 23:01:

Za chwilę nastąpi odczytywanie wyników pierwszego półfinału Eurowizji. Czy Polska trafi do finału i znajdzie się wśród szczęśliwej dziesiątki? Trzymamy kciuki za Lunę.

Aktualizacja, godz: 23:18:

Polska NIE awansuje do finału konkursu Eurowizja 2024. Niestety, nie udało się. LUNA wraca do Polski.

Aktualizacja, godz. 23:30:

Oto lista krajów, które awansowały do wielkiego finału:

CHORWACJA

CYPR

FINLANDIA

IRLANDIA

LITWA

LUKSEMBURG

PORTUGALIA

SERBIA

SŁOWENIA

UKRAINA

Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo. To już jej koniec. Do zobaczenia!

Sonda Czy LUNA awansuje do finału Eurowizji 2024? Tak Nie Trudno powiedzieć