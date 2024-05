Małgorzata Kożuchowska syn

Małgorzata Kożuchowska późno została mamą. Jan Franciszek przyszedł na świat, gdy była gwiazda "M jak miłość" miała 43 lata. - Czekałam na taki moment w swoim życiu, kiedy będę mogła sama przed sobą uczciwie stwierdzić: Chcę mieć dziecko, chcę być mamą. Teraz. I taki moment przyszedł, a wtedy byłam już po 40-stce. Na początku nie było łatwo. Szybko zrozumiałam, że jeśli ma się to wydarzyć, to muszę poświęcić się temu w 100 proc. I że czasu mam coraz mniej… - mówiła kiedyś w rozmowie z Anną Lewandowską. Aktorka w ciąży mocno przytyła i nie od razu po porodzie udało jej się wrócić do formy. - Przez cały czas byłam opuchnięta, na lekach, przytyłam 24 kilogramy. To dużo, więc sporo czasu zajęło mi, żeby się ich pozbyć. Kiedy Jaś miał trzy miesiące, musiałam wrócić do pracy do rodzinki.pl, stanąć przed kamerą, ale też na ściankach, podczas różnych konferencji prasowych i ramówek. I nie czułam się dobrze w rozmiarze, który wtedy miałam - mówiła Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z Interią. Później jednak doszła do swojej naturalnej wagi.

Pierwsza Komunia Święta syna Małgorzaty Kożuchowskiej

Trudno uwierzyć w to, że Jan Franciszek ma już 10 lat i właśnie przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Wszyscy głowili się nad tym, czego dotyczy tajemniczy wpis Małgorzaty Kożuchowskiej na Instagramie. Prawdę odkryli dziennikarze "Faktu". Powęszyli i okazało się, że chodziło właśnie o komunię syna. Chłopiec odziany był w tradycyjną komunijną albę, a jego słynna mama założyła modną sukienkę w niebieskie grochy (zdjęcie znajduje się pod quizem), a jej mąż i ojciec syna - Bartłomiej Wróblewski - wygrał klasyczny garnitur. Cała trójka prezentowała się bardzo dostojnie.

