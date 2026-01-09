Tarocistka Eva Ariah stworzyła wyrocznie na nowy rok. Co wylosowała Doda? A Kupicha? Ważne słowa. WIDEO

Eva Ariah to wybitna tarocistka, która na YouTube zebrała już kilkusettysięczną społeczność. Na swoim kanale regularnie publikuje czytania na kolejne dni, tygodnie i miesiące. Nie brakuje też czytań dla poszczególnych znaków zodiaku i ogólnych, nawiązujących do psychologii.

Kim jest Eva Ariah?

Dr Eva "Ariah" Wilczkiewicz jest doktorem psychologii, coachem relacji, mentorem duchowym oraz tarocistką. Łączy psychologię z duchowością, a wiedzę z intuicją, gdyż, jak twierdzi, tylko połączenie tych dwóch światów daje pełnię zrozumienia. Dzięki nim znajduje odpowiedzi na pytania na temat związków, miłości, rozwoju duchowego i osobistego.

Poprosiliśmy tarocistkę, by na sylwestrową noc przygotowała dla "Super Expressu" przekazy, które mogłyby losować gwiazdy "Sylwestra z Dwójką". Jak ujawniła na swoim Instagramie, w przyszłości powstanie z nich pełna talia kart wyroczni.

Po swój los sięgnęła m.in. Doda. A właściwie aż po trzy wyrocznie. Co jej powiedziały?

"Przyszłość to iluzja, więc zamiast się martwić, poczuj spokój i manifestuj to, czego pragniesz" - głosiła pierwsza wyciągnięta przez Dodę karteczka.

Też uważam, że tak może być. Ja się nigdy nie martwię na zapas, ponieważ martwiłabym się dwa razy

- skomentowała Doda.

A weź, jeszcze jedną wezmę na wszelki wypadek

- powiedziała wokalistka po czym wyciągnęła kolejną wyrocznię.

"Nadchodzi dla ciebie czas obfitości, już teraz poczuj, że masz wszystko, czego pragniesz" - wylosowała za drugim razem.

NIE PRZEGAP: Doda zyska miłość życia, a Kaczorowska straci Rogacewicza? Słynny tarocista ujawnia!

"Gdy czujesz radość, twoje ciało się relaksuje. Gdy czujesz miłość, twoje ciało zdrowieje" - wylosował zaś Piotr Kupicha.

Boże, jakie to jest ładne. To jest naprawdę bardzo ładne

- skomentował zachwycony.

"Twoje ciało i dusza czasem potrzebują odpoczynku. Medytacja to dobry wybór" - głosił drugi przekaz dla lidera Feel.

Ja nie znam medytacji. Ale wiem, że ciało, głowa i dusza, jak niektórzy wierzą, bądź nie, to wszystko jest ze sobą połączone. I ja myślę, że to jest ważne

- podkreślił Piotr Kupicha.

Jakie wyrocznie wylosowały Margaret i Mandaryna? Czy rada dla Mandaryny dotyczy Michała Wiśniewskiego? Zobaczcie nasze wideo.

ZOBACZ TAKŻE: Mandaryna ujawniła kulisy relacji z Wiśniewskim. Po latach staje w jego obronie. WIDEO

Eva Ariah przygotowała wyrocznie na nowy rok. Doda, Margaret, Kupicha i Mandaryna losują Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.