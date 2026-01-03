Doda zyska miłość życia, a Kaczorowska straci Rogacewicza? Słynny tarocista ujawnia!

Słynny tarocista, Matt Max, przepowiada przyszłość celebrytów: Kaczorowską czeka rozstanie. A Martyniuk będzie hulał!

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.)

Miłość nie przetrwa

Powiem wprost. Według kart relacja wygląda na taką, która nie przetrwa. To dlatego, że nie jest zbudowana na solidnych fundamentach. Mam wrażenie, że Agnieszka szybko chciała wejść w nową relację, żeby nie czuć się samotną. Pojawi się na horyzoncie ktoś inny, kto sprawi, że związek się rozpadnie. Widzę tu energię braku. To nie jest to, czego obie strony by oczekiwały... Na teraz jakoś to działo, bo oboje są w potrzebie bycia w związkach, ale to runie. Zdecydowanie. Do głosu dojdzie też jej poprzednia relacja. Marcin będzie niezadowolony, a Agnieszka może się znudzić...

Doda (41 l.)

Znajdzie miłość za granicą

Karta dwójki mieczy mówi, że na razie nie uda jej się znaleźć trzeciego męża. Ale karty świata i głupca, a z przełożenia as kielichów, mówią, że pozna nową miłość - spotka ją w podróży. To osoba, z którą połączy ją wspólna pasja. I nie, nie będzie to muzyka. Raczej pasja do podróżowania i odkrywania nowych rzeczy. Może to być mężczyzna z zagranicy. Widzę totalne zauroczenie. Na razie Doda jest na planecie "ja". Skupia się na sobie. Odgradza się od facetów i szczególnie nie ma dla nich czasu. Jest zdrowo zainteresowana samą sobą.

Daniel Martyniuk (36 l.)

Nie przestanie łobuzować

Karta wisielca mówi, że na razie chyba jednak się nie uspokoi... Ósemka buław i as przełożenia oraz dziewiątka kielichów mówią, że lubi broić. Problem leży tym, że on nie widzi problemu w tym, co robi. Niestety, jeśli ktoś nie chce nad sobą pracować, nikt inny tego za niego zrobi. Czasem ktoś musi zejść na samo dno, żeby zobaczyć, że źle postępuje. Daniel potrzebuje przerwy w odosobnieniu, choć może to być wola jego rodziców i żony, a nie jego samego. On po prostu lubi to, co robi i nie zamierza tego zmieniać.

Polska nie wygra Eurowizji

Ósemka buław i karta świata, paź monet i siódemka mieczy z przełożenia mówią, że w najbliższym czasie wygrana nie jest nam pisana. Polska może zajść daleko, ale jeszcze nie teraz. Konkurs będzie się robił coraz bardziej polityczny. Polska prędzej zyska dzięki układom, niż wysłaniu na Eurowizję kogoś utalentowanego ze świetną piosenką. Karty mówią jednak, że powinniśmy wysyłać osoby młode, utalentowane, które mają coś do powiedzenia i są świeżą krwią. Czy kiedykolwiek wygramy? Tej dla dorosłych niestety nie. Z czasem konkurs przestanie być dla ludzi tak istotny i przestaną liczyć na nasze zwycięstwo...

Edyta Górniak (53 l.) i Justyna Steczkowska (53 l.)

Koniec wojny

Karta śmierci, rycerz mieczy, szóstka kielichów i karta głupca mówią o nowym początku, rozpoczęciu wszystkiego od zera, a więc o oczyszczeniu atmosfery między diwami, ale nigdy nie będzie to relacja przyjacielska. Wielkiego pojednania nie będzie, ale konflikt trochę się rozmyje. Wiek i dojrzałość obu pań zrobią swoje. Nie będą już chować urazy do siebie, nie będą wypowiadać się o sobie źle, ale z drugiej strony nie będzie epatowania swoją przyjaźnią, bo jej było, nie ma i nie będzie. Co najważniejsze - nie widzę między nimi walki. A to jest najważniejsze.