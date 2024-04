Serial "M jak miłość" emitowany jest od 2000 roku, czyli widzowie TVP mogli oglądać go jeszcze w XX wieku. W produkcji opowiadającej o rodzinie Mostowiaków obserwować mogliśmy zarówno aktorską młodzież (Kasia Cichopek, bracia Mroczkowie), młodzież nieco starszą (Małgorzata Kożuchowska, Kacper Kuszewski, Joanna Korniewska), aktorów w bardziej dojrzałym wieku (Małgorzata Pieńkowska, Dominika Ostałowska) czy starsze pokolenie (Teresa Lipowska, Witold Pyrkosz). Przez "M jak miłość" przewinęła się nieprawdopodobnie liczna rzesza polskich gwiazd. Część aktorów gra w serialu od początku aż do dziś. W Polsce trudno znaleźć kogoś, kto nigdy nie oglądał "M jak miłość". Dlatego nasz quiz jest adresowany do każdego. Rozwiąż Ultrałatwy QUIZ M jak miłość. Kogo grali Witold Pyrkosz, Joanna Koroniewska, Małgorzata Kożuchowska i inni?

Ultrałatwy QUIZ M jak miłość. Kogo grali Pyrkosz, Koroniewska, Kożuchowska i inni? Pytanie 1 z 18 Witold Pyrkosz w "M jak miłość" grał: Lucjana Mostowiaka Marka Mostowiaka Artura Rogowskiego Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.