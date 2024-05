Anna Mucha ujawniła nowy talent! Teraz tym się zajmie gwiazda M jak miłość? - ZDJĘCIA

Najpierw Jacek Zieliński, teraz on. Nie żyje Jan Ptaszyn Wróblewski. Czarny maj w polskiej muzyce

Anna Mucha stała się ulubienicą fanów, kiedy zaangażowała się w odgrywanie roli Magdy Budzyńskiej w "M jak miłość". Gwiazda jednak nie spoczęła na laurach i ujawniła światu swoje kolejne talenty. Mucha realizuje się w roli producentki spektakli, w których zresztą gra główne role. Tymczasem okazuje się, że to wcale nie koniec możliwości pięknej aktorki!

Kiedy Mucha na swoim profilu na Instagramie zamieściła ZDJĘCIA z egzotycznych wakacji dołączyła niezwykły wpis, który zwrócił uwagę fanów. Gwiazda "M jak miłość" patrzyła swój tekst czymś w rodzaju tytułu: "Życie nomada".

- Niewiele się rzeczy chce na takiej pustyni… 🐫 trochę cienia, trochę wody, czasem coś zjeść… wieczorami rozpalamy ognisko i słuchamy grania na bębnach

Przejeżdżamy przez kolejne suche koryta rzek…- tu kiedyś była rzeka- mówi nasz przewodnik- dlatego tu zbudowali obóz/miasteczkoAle woda tu była ostatnio pięć lat temu… nie ma deszczu… czekamy na deszcz.W innym miejscu źródło wybiło po trzęsieniu ziemi… ponad dwa tysiące śmiertelnych ofiar i jedno nowe źródełko wody… taki bilans

wysychamy

Fani Muchy natychmiast wyłapali, że ich ulubienica znakomicie pisze. Padły nawet stwierdzenia, które porównują gwiazdę "M jak miłość" do Henryka Sienkiewicza!

- Jakbym czytała w Pustyni i w puszczy ♥️ mega

- Pięknie 😎🤗🙌, ps. To prawda , wysychamy :(

- Każdy kontynent posiada swój urok, a ziemia zmienna jest od miliardów lat. Obecnie zabroniłabym produkcji plastiku - szkodzi wszystkim w otoczeniu !!!

- Wracając do Polski pierwsze co zauważysz to jaka trawa jest zielona 😊 ile u nas kolorów i piękna natury których na codzień nie doceniamy

Skoro piękna gwiazda już ujawniła swój talent pisarski, może stworzy jakieś dzieło, na podstawie którego powstanie jedna z jej nowych sztuk?

