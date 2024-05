Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski związek, dzieci

Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski poznali się na planie zapomnianego już serialu Polsatu "Halo Hans". Obydwoje byli wtedy w małżeństwach i ich znajomość początkowo nie wychodziła poza ramy przyjaźni. - Oboje byliśmy w małżeństwach, ale to nie było na początku żadnym tematem, bo myśmy się przyjaźnili - podkreślił aktor w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla portalu Światgwiaqzd.pl. Wówczas nikt nie spodziewał się tego, że przyjaźń przerodzi się w gorące i bardzo trwałe uczycie. To była prawdziwa sensacja! Bartłomiej Kasprzykowski i Tamara Arciuch są ze sobą do dziś i ciągle bardzo się kochają. Aktorska para doczekała się dwójki dzieci: Michała i Nadii. Okazuje się, że znajomość z koleżanką z planu wywołała u Bartka Kasprzykowskiego głębszą refleksję.

Nie przegap: Tamara Arciuch upokorzona?! Okropne, co usłyszała. Jak tak można do kobiety?!

Bartek Kasprzykowski o początkach znajomości z Tamarą Arciuch: Przyjaźń zamieniła się w coś więcej i stała się miłością życia

Istotną informacją jest to, że aktor nie rzucił żony dla Tamary Arciuch. - I w którymś momencie ta nasza przyjaźń uświadomiła mi kondycję związku, w którym jestem, i że to chyba jest koniec. Przy czym ja wtedy nie odchodziłem do Tamary - jasno podkreślił Bartek Kasprzykowski. Strzała Amora jednak w końcu ich ustrzeliła. - I chwilę później zeszliśmy się, jednak ta przyjaźń zamieniła się w coś więcej i stała się miłością życia - zwierzył się aktor. Parę łączy nie tylko rodzina i praca, lecz także zamiłowanie do sportu. Latem Tamara Arciuch i jej partner wzięli udział w zawodach Challenge Poland Gdańsk Triathlon. Do tego Bartłomiej Kasprzykowski pomagał ukochanej założyć sportowy strój. Podczas rywalizacji obydwoje dali z siebie wszystko. Kondycji można im pozazdrościć.

W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Tamary Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego. Tak zmieniali się przez lata

Najbardziej żenujący QUIZ o polskich serialach! Rysiek z "Klanu" i Hanka z "M jak miłość" na rozgrzewkę Pytanie 1 z 15 Rysiek z "Klanu" był: gangsterem sportowcem taksówkarzem Dalej