Co za kształty!

To naprawdę Tamara Arciuch! Nieprawdopodobna przemiana! Partner pomaga jej wcisnąć ubranie

likp 5:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tamara Arciuch zawsze słynęła z nieziemskiej urody i znakomitej sylwetki. Tak jest do dziś. 48-letnia aktorka nadal wygląda znakomicie. Ostatnio trochę się zaokrągliła, ale absolutnie jej to nie zaszkodziło. Mało tego, bardziej kobiece kształty jeszcze dodały Tamarze Arciuch uroku. Gwiazdę "Ojca Mateusza, "M jak miłość" i "Przyjaciółek" spotkaliśmy przy okazji zawodów Challenge Poland Gdańsk Triathlon. Startował w nich też jej partner - Bartek Kasprzykowski. Zobacz w naszej galerii nieprawdopodobną przemianę aktorki. To naprawdę Tamara Arciuch!