Tamara Arciuch w tym roku skończyła 48 lat. Niedawno spotkaliśmy gwiazdę serialu "Ojciec Mateusz" przy okazji zawodów Challenge Poland Gdańsk Triathlon, w których startowała zarówno ona, jak i jej partner Bartek Kasprzykowski. Tamara Arciuch nieco się zaokrągliła, co tylko dodało uroku tej pięknej aktorce. Nie widać po niej upływającego czasu, mimo to jednak - jak wynika z jej słów z rozmowy z magazynem "Co za tydzień" - spotkała się z nieprzyjemnymi komentarzami dotyczącymi jej wieku. - Kiedyś brałam udział w castingu, do którego bohaterka miała mieć 45 lat i ja również tyle miałam, a rolę dostała dziewczyna, która miała 37 lat. Serial miał być kręcony dosyć długo, stąd usłyszałam, że producenci się boją, że mogę się zestarzeć do tego momentu, kiedy się zakończy. Oczywiście tego wprost się nie mówi, ale usłyszałam kiedyś, że się zestarzałam - wyznała Tamara Arciuch, która jednak nie zamierza się załamywać z tego powodu. - Twarz mam tylko jedną i ją lubię, chcę się zmieniać naturalnie i nie mam zamiaru na siłę ścigać tej młodości - zadeklarowała gwiazda serialu "Ojciec Mateusz". W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Tamara Arciuch.

