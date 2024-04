Kielce. Śmiertelny wypadek w drukarni. 21-latek nie żyje

21-latek to ofiara śmiertelna wypadku, do którego doszło w drukarni przy ul. Krakowskiej w Kielcach - informuje kielce.naszemiasto.pl. Tragedia rozegrała się we wtorek, 23 kwietnia, a według wstępnych ustaleń mężczyzna pracował przy wysyłce książek. Żeby dostać się do tych znajdujących się na najwyższych półkach w magazynie, denat wszedł do specjalnego kosza, który podniósł do góry jego kolega z pracy, operator wózka widłowego. Na wysokości ok. 6 metrów kosz miał jednak zahaczyć o wystający, metalowy element, wskutek czego spadł na dół razem ze znajdującym się w środku mężczyzną.

21-latek został ciężko ranny i trafił do szpitala, ale zmarł kilka godzin po przewiezieniu do placówki. 23-letni operator wózka był trzeźwy. Policja w Kielcach prowadzi teraz pod nadzorem prokuratury śledztwo w tej sprawie, ale o śmiertelnym wypadku w drukarni poinformowano również Państwową Inspekcję Pracy i Urząd Dozoru Technicznego.