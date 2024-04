Wszystko działo się tuż po starcie

Szybowiec runął na płytę lotniska! Makabryczny wypadek. Na miejscu służby ratownicze [ZDJĘCIA]

Szybowiec spadł na płyt lotniska w Pruszczu Gdańskim, z którego niedługo wcześniej wystartował. Do wypadku doszło w piątek, 26 kwietnia, ok. godz. 15. Maszyną leciał mężczyzna, który z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej i służby medyczne. Mimo wezwania śmigłowca LPR poszkodowanego zabrała ostatecznie karetka.