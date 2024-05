Rekordowa liczba fok w majówkę na Foczej Łasze

Polski Bałtyk odwiedziła w czasie majówki nie tylko znaczna liczba turystów, ale też rekordowa liczba fok. Według szacunkowych ustaleń portalu Namierzeje.pl, na Foczej Łasze nieopodal Wyspy Sobieszewskiej przebywało w jednym momencie ok. 1 000 zwierząt, czyli zdecydowanie najwięcej, patrząc przez pryzmat ostatnich lat. Co ciekawe, należały one do większej liczby gatunków niż tylko najbardziej znana foka szara. Pod opublikowanym 30 kwietnia zdjęciem pojawiło się ponad 100 komentarzy, a ludzie pozwalali sobie również na żartobliwe komentarze.

- I tak bez parawanów? - napisał jeden z internautów.

Jak informuje "Dziennik Bałtycki", w ostatnich latach podobną, choć i tak znacznie mniejszą liczbę fok odnotowano w listopadzie 2022. Dokładnie w tym samym miejscu, tj. na Foczej Łasze (na terenie rezerwatu Mewia Łacha), pojawiły się 592 osobniki, które zarejestrował dron Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.