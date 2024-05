Pierwsza Komunia Święta: sezon na uroczystości rozpoczęty

Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważne wydarzenie dla osób wierzących. Właśnie wtedy chrześcijanie w wieku 8-10 lat pierwszy raz przyjmują do swojego serca Jezusa pod postacią Eucharystii, czyli białego krągłego opłatka.

Niegdyś po ceremonii w kościele rodziny spotykały się w domach i świętowały skromnie przy jednym stole. Co ciekawe, w ostatnim czasie wszystko się zmieniło i obserwujemy wzrastający trend organizowania uroczystości pierwszokomunijnych w salach czy restauracjach. Niekiedy to prawdziwie luksusowe imprezy przypominające wesela.

Transformacja nastąpiła również w przypadku prezentów. Do kopert wkłada się spore sumy pieniędzy, a zegarek czy kolczyki to już raczej nic specjalnego. Współcześnie dobrym prezentem na komunię jest na przykład laptop czy quad.

Co jednak daje się aktualnie katechetkom, które przygotowują tygodniami dzieci do tak ważnego dnia? To może was zaskoczyć. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Prezenty dla katechetek na komunię. Rodzice składają się na luksusowe vouchery

Pierwsza Komunia Święta to nie tylko organizacja uroczystości, ale również podziękowania dla gości czy dla katechetów. To właśnie oni najczęściej przygotowują młodych chrześcijan w szkołach do tak ważnego dnia. Nic więc dziwnego, że rodzice chcą im za to podziękować.

Zazwyczaj świetnym upominkiem były na przykład kwiaty czy zestaw słodkości. Teraz - jak się okazuje - takie prezenty nie są czymś nadzwyczajnym. W ostatnim czasie na jednej z grup na Facebooku pojawił się post dotyczący podziękowania dla katechetki. Okazuje się, że rodzice w jednej ze szkół chcą zakupić voucher do SPA za 1000 zł.

Komunię mamy łączoną z klasą z innej szkoły. I tam mamy ambitnie podeszły do tematu - chcą dać katechetce voucher na spa czy do jubilera na 1000 zł i zastanawiam się, czy to jest teraz normalne, czy fantazja je poniosła - napisała jedna z uczestniczek grupy.

W sekcji komentarzy internauci nie kryli zdziwienia. Zdecydowana większość osób uważała, że taki prezent jest za drogi. Jakie jest wasze zdanie? Czy voucher do SPA na 1000 zł jest dobrym pomysłem na upominek dla katechetki? Dajcie nam znać na naszych social mediach!

