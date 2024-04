Pierwsza Komunia 2024. Nie wszystkie dzieci będą mogły do niej przystąpić. W tych przypadkach ksiądz może powiedzieć "nie"

Pierwsza Komunia Święta. Te dzieci nie otrzymają sakramentu

Pierwsza Komunia Święta jest drugim sakramentem przyjmowanym przez dzieci z wierzących rodzin. Zazwyczaj udziela się go uczniom trzeciej klasy szkoły podstawowej (dzieciom w wieku 8-9 lat). Podczas uroczystej mszy świętej mali katolicy po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą, prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba.

"Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa" - podaje Kodeks Prawa Kanonicznego.

Okazuje się jednak, że i spełniając ten warunek, nie wszystkie dzieci będą mogły do pierwszej komunii przystąpić. Istnieją bowiem z góry ustalone zasady. Naruszenie chociaż jednej z nich może skutkować tym, że ksiądz powie komunii dziecka stanowcze "nie".

Zgodnie z prawem kanonicznym, by dziecko mogło przyjąć sakrament Eucharystii, musi spełnić trzy kluczowe warunki:

przede wszystkim musi być ochrzczone (ewentualnie może przyjąć chrzest przed komunią lub w jej trakcie)

(ewentualnie może przyjąć chrzest przed komunią lub w jej trakcie) musi przejść odpowiednie przygotowania do pierwszej komunii (m.in. uczęszczać na lekcje religii i nauczyć się podstawowych modlitw)

do pierwszej komunii (m.in. uczęszczać na lekcje religii i nauczyć się podstawowych modlitw) jego rodzice muszą być wierzący i praktykujący (jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, dziecko nie może przystąpić do komunii, bo jego opiekunowie "nie wspierają rozwoju duchowego pociechy")

Co więcej, jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego: "do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane".

Czy młodsze dziecko może przyjąć Pierwszą Komunię Świętą?

Warto również zwrócić uwagę, że istnieje wyjątek, by Pierwszą Komunię Świętą przyjęło dziecko młodsze niż trzecioklasista. "Dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą" - podaje Kodeks Prawa Kanonicznego.

Jednak nie tylko ciężka choroba i niebezpieczeństwo śmierci mogą sprawić, by dziecko wcześniej przyjęło komunię. Papież Jan Paweł II w książce "Wstańcie, chodźmy" zaznaczył, że jeżeli dziecko bardzo tego pragnie i jest świadome, czym jest sakrament Eucharystii, może go przyjąć nawet jeśli nie skończyło wymaganych 8 lat.