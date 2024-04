Zrobiła paznokcie dziewczynce na Pierwszą Komunię Świętą, w sieci zawrzało. "Jeszcze usta powiększyć i będzie git"

Dlaczego metro nie kursuje? Pociągi odwołane. Co się dzieje?

Z roku na rok rosną wymagania związane z przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej. I nie chodzi wcale o kwestie duchowe. Nie do pomyślenia staje się zorganizowanie rodzinnego przyjęcia w domu zamiast w restauracji, czy podarowanie dziecku w prezencie eleganckiej biżuterii czy roweru zamiast grubej koperty pieniędzy bądź drogich sprzętów elektronicznych.

Stroje pierwszokomunijnych dzieci, zwłaszcza dziewczynek, również stają się coraz okazalsze. Subtelne, skromne alby zastępują bogato zdobione sukienki. Fryzur dzieciom też nie układają już mamy, a profesjonalni styliści.

Paznokcie na Pierwszą Komunię. W sieci zawrzało

Okazuje się, że przygotowanie dziewczynki do Pierwszej Komunii zaczyna już obejmować również… zrobienie profesjonalnego manicure! I nie chodzi po prostu o estetyczne obcięcie paznokci i usunięcie skórek, a o zdobione, sztucznie przedłużane paznokcie!

Pewna stylistka paznokci opublikowała na TikToku nagranie, na którym pokazała swoje pierwszokomunijne dzieło na paznokciach dziewczynki. "Gdybym mogła cofnąć czas.. sama bym takie miała! Marzenie każdej dziewczynki!" - napisała w opisie.

Na nagraniu widać, jak z króciutkich paznokci dziecka powstają bogato zdobione "szpony". Co ciekawe, użytkownikom TikToka wcale nie spodobał się pomysł, by robić paznokcie pierwszokomunijnemu dziecku. Cześć osób uznała nagranie za żart, inni podeszli do tematu dość sarkastycznie.

Oto kilka komentarzy:

"to żart prawda? no powiedzcie, że to żart, proszę""Jeszcze rzęsy przedłużyć i gotowe""No i obowiązkowo solarium i włosy tez bym doczepiła""Jeszcze usta powiększyć i będzie git"