Nowy gadżet na Pierwszą Komunię wywołał burzę w sieci. "Świętokradztwo!" grzmią krytycy

Kluczowy wiadukt w Warszawie do wyburzenia! Urzędnicy stawiają sprawę jasno. „Na pewno”

Gdy zobaczyliśmy ceny truskawek na bazarze w Warszawie osłupieliśmy. O co tu chodzi? Klienci łapią się za głowy

To już sezon?

W tych dzielnicach zaparkowane auta płoną na potęgę. Czy to podpalacz? Strażacy mówią wprost!

Pierwsza Komunia Święta 2024. Co na prezent dla dziecka?

Sezon komunijny co roku wywołuje niemałe poruszenie. Pierwsza Komunia Święta to drugi sakrament, którego zazwyczaj udziela się uczniom trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli dzieciom w wieku 8-9 lat. To wyjątkowy dzień w życiu każdego młodego katolika. Jednak coraz częściej religijny charakter uroczystości zaczynają przesłaniać materialne pobudki.

Przyjęcia robią się coraz bardziej wystawne i zaczynają przypominać wesela, a nie skromne rodzinne spotkania. Prezenty stają się coraz droższe i bardziej wymyślne. Do lamusa przechodzą pamiątkowe podarunki jak biblia czy święty obrazek, a pożądane stają się znaczne sumy pieniędzy, sztabki złota, a nawet żywe zwierzęta!

Nowy gadżet komunijny wywołał burzę w sieci

Niedawno na TikToku pojawiło się nagranie jednej z firm, która do swojej oferty dodała niecodzienny pomysł na komunijny prezent. To personalizowana koperta wykonana z lustra akrylowego, która ma być elegancką alternatywną dla zwykłej, papierowej wersji.

Koperta taka jest przezroczysta, przez co eksponuje swoją zawartość. Posiada też wygrawerowane imię dziecka, a także zdobienia komunijnymi symbolami, jak np. krzyżem czy kielichem z hostią. Za dodatkową opłatą można zamówić jeszcze prezentowe pudełko.

Producent zapewnia, że w środku mieści się około 12 banknotów różnych nominałów. Wejdą też monety. Cena samej koperty to 49 zł, a z ozdobnym pudełkiem - 99 zł.

Jak to zwykle bywa pomysł na prezent komunijny wywołał niemałe poruszenie w sieci. W komentarzach aż zawrzało!

"Zwykła biała koperta nie wystarczy już?", "Po prostu brak słów. Ramka fajna, ale intencja…", "Ta koperta to świętokradztwo!!! Krzyż przezroczysty z wizerunkiem 200 a jak Z drugiej strony to to samo!!! Tragedia" - piszą przeciwnicy komunijnego gadżetu.

Inni zaś, chwalą kreatywność twórców. "Piękne", "polecam piękna pamiątka na różne okazje sama zamówiłam na pierwszą komunię świętą jestem zadowolona" - komentują.