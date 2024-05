i Autor: nancydowd / Pixabay tęczowa flaga

PISMO DO TRZASKOWSKIEGO

Tęczowa flaga zawiśnie na urzędach w Warszawie? Dosadna odpowiedź ratusza

sz 15:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kandydatka Zielonych do Parlamentu Europejskiego, dr Joanna Kamińska, wystosowała list do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowkiego. Wnosi w nim o zawieszenie na budynkach urzędów tęczowych flag - tak jak uczyniły to władze Krakowa z okazji zbliżającego się Miesiąca Dumy osób LGBTQ+. Ratusz, który w zeszłym tygodniu zmierzył się z falą krytyki po zarządzeniu dotyczącym symboli religijnych w urzędach, odpowiedział na ten pomysł.