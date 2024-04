Sztabki złota i żywe konie. Prezenty na komunię coraz bardziej frymuśne

Pierwsza Komunia 2024. Co na prezent dla dziecka? Ile dać w kopertę?

Pierwsza Komunia Święta to drugi sakrament przyjmowany w dzieciństwie. Zazwyczaj udziela się go uczniom trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli dzieciom w wieku 8-9 lat. Goście zapraszani na tę uroczystość stają przed prezentowym dylematem. Bo co takiego można dać dziecku na komunię, by jednocześnie ucieszyło obdarowanego i było pamiątką na lata? Coraz więcej osób, zamiast głowić się nad tym, stawia na kopertę wypchaną pieniędzmi. Ale i w tym przypadku jest zagwozdka - ile dać w kopertę na Pierwszą Komunię 2024, by nie wyjść na sknerę? Zdrowy rozsądek podpowiada "tyle, na ile mnie stać". Z roku na rok oczekiwania jednak rosną. Uznaje się, że kwota, którą dajemy na komunię, zależy m.in. od stopnia pokrewieństwa z dzieckiem. W sezonie komunijnym 2024 widełki wyglądają tak:

rodzice chrzestni: 500-2000 zł

dziadkowie: 300-800 zł

bliższa rodzina (np. ciocia, wujek): 200-400 zł

dalsza rodzina: 100-300 zł

Prezenty na komunię coraz bardziej frymuśne. Inspiracje

Wciąż są jednak osoby, które zamiast pieniędzy wolą dać dziecku podarunek rzeczowy. Te stają się z roku na rok coraz droższe i bardziej wymyślne. Gotówkę od rodziców chrzestnych zaczynają zastępować otwierane dla chrześniaków konta oszczędnościowe, a tradycyjne rowery – crossy i quady. Zdarzają się również żywe zwierzęta. Ale nie chomiki, psy czy koty, a małe małpki, a nawet konie!

W poniższej galerii zdjęć prezentujemy garść pomysłów na drogi i niebanalny prezent komunijny. Inspiracje zaczerpnięte są z internetowych historii zbulwersowanych osób, które łapią się za głowy, gdy słyszą, co dzieci (lub ich rodzice!) życzą sobie w prezencie na pierwszą komunię. Czy takie podarki dla dzieci to już przesada? A może podążanie z duchem czasu? Oceń sam!