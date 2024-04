Z rzeki wyłowiono ciała dwóch 16-latków

Co za rachunek!

Zgłoszenie o dwóch nastolatkach, którzy weszli do rzeki Bug i zniknęli pod wodą, dotarło do strażaków w poniedziałek (29 kwietnia) około godziny 17. Było to w miejscowości Kamieńczyk niedaleko Wyszkowa. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w których brali udział nie tylko strażacy, ale także policjanci oraz płetwonurkowie. Wykorzystano łodzie i drony.

Niestety finał poszukiwań okazał się najgorszy z możliwych. Po kilku godzinach wyłowiono ciała zaginionych 16-latków. - Niestety mimo zakrojonej akcji poszukiwawczo-ratowniczej na szeroką skalę, strażacy z rzeki Bug wydobyli ciała dwóch nastolatków - napisali w mediach społecznościowych druhowie z OSP Prostyń.

Szczegółowe okoliczności śmierci nastolatków ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora. Policjanci apelują o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.