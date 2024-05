Co ona wyprawia?

Ich Troje i Feel nadal koncertują i nadal cieszą się popularnością w całej Polsce. Obie kapele jednak największe zainteresowanie wzbudzały w latach dwutysięcznych. Zdecydowanie większą karierę zrobił zespół, w którym śpiewał Michał Wiśniewski. Sława zarówno Ich Troje, jak i samego wokalisty była ogromna. Swoje pięć minut jednak miał też Piotr Kupicha i grupa Feel. Był taki czas, że niektórzy słuchacze nie wiedzieli, czy lecący w radiu kawałek to dzieło Ich Troje czy zespołu Feel. W późniejszych latach grupa Kupichy znalazła się w poważnym kryzysie. Ostatnio jednak znów są na fali wznoszącej, a fani czekają na nowe szlagiery. Umiesz rozpoznać po tytule utworu, czy to kawałek Ich Troje, czy Feel. Rozwiąż QUIZ. Ich Troje czy Feel? Czyj to przebój? Powiedz, Jak anioła głos, Kaine Grenzen. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

QUIZ. Ich Troje czy Feel? Czyj to przebój? Powiedz, Jak anioła głos, Kaine Grenzen Pytanie 1 z 18 "Powiedz" to piosenka zespołu: Ich Troje Feel Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.