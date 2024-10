Patricia Kazadi zgubiła pierścionek wart fortunę! "Będę miała straszne problemy"

Nowe informacje w sprawie pogrzebu gwiazdora One Direction! Liam Payne nareszcie wróci do domu?

Patricia Kazadi: Kobieta wielu talentów

Patricia Kazadi (36 l.) to jedna z bardziej znanych polskich artystek. Od lat jest barwną postacią polskiego show-biznesu. Popularność i uznanie fanów zdobyła w 2002 roku występem w programie "Szansa na sukces". Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła jej rola Anny Chełmickiej w serialu "Egzamin z życia". Chętnie występuje w programach, w których może zaprezentować swoje liczne talenty. Brała udział m.in. w "Jak oni śpiewają", "Tańcu z Gwiazdami" czy show "Dance Dance Dance".

W 2013 roku wydała swój pierwszy album studyjny "Trip", a w 2015 roku wystąpiła podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem "Na zawsze". Była nominowana do Wiktorów i nagrody Viva Comet 2012. Rozwijając karierę muzyczną, Patricia Kazadi nie zapomniała o szlifowaniu warsztatu aktorskiego.

Obecnie występuje w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niedawno w rozmowie z "Super Expresem" wyznała, że udział w show Polsatu bardzo pomógł jej w docenianiu siebie. Teraz czuje się w nim jak ryba w wodzie. Patricia Kazadi czuje się w nim znakomicie! Mimo tego, iż w każdym odcinku musi odegrać inną osobę, to sprawia jej to niesamowitą frajdę.

Patricia Kazadi zgubiła pierścionek wart fortunę!

Wiosną będzie można zobaczyć ją w roli prowadzącej reaktywowanego programu "Must Be The Music. Tylko muzyka". Artystka będzie dzielić scenę razem z Maciejem Rockiem i Adamem Zdrójkowskim. Na fotelach jurorów zasiądą Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Natalia Szroeder.

Nagrania do nowych odcinków trwają już od kilku tygodni. Kazadi chętnie dzieli się na Instagramie zakulisowymi ciekawostkami. Nie inaczej było w ostatni dzień października. Niestety, tym razem musiała poprosić obserwujących o pomoc. Jak wyznała, podczas nagrań do programu zgubiła cenny pierścionek.

Wiem, że dużo osób z produkcji, z uczestników ogląda moje story, nie wiedziałam już, co mam zrobić, więc może ktoś to zobaczy i m pomoże. Nie wiem, czy pamiętacie, rano wrzucałam storki z biżuterią, miałam pierścionek. Skacząc tutaj, tańcząc, szalejąc, przytulając, spadł mi. Bardzo prosiłabym was o pomoc, bo na pewno spadł mi gdzieś na planie. Jeśli wszyscy poszukamy, na pewno go znajdziemy. To była droga biżuteria, wypożyczona na dzisiaj. Będę miała straszne problemy, jeśli jej nie znajdę - mówiła Kazadi.

Patricia Kazadi poprosiła o pomoc w znalezieniu biżuterii. Według ustaleń Faktu, zgubiony przez gwiazdę pierścionek może kosztować nawet 400 tysięcy złotych!

Patricia Kazadi szykuje nową płytę. Wydała na nią krocie

