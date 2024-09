Patricia Kazadi od lat obecna jest w polskim show-biznesie. Znana gwiazda popularność i uznanie fanów zdobyła w 2002 występem w programie "Szansa na sukces". Ogólnopolską rozpoznawalność zyskała dzięki roli Anny Chełmickiej w serialu "Egzamin z życia". Gwiazda brała udział w dwóch edycjach programu rozrywkowego "Jak oni śpiewają", a także w: "Tańcu z gwiazdami" czy show "Dance Dance Dance".

W wywiadzie dla "Super Expressu" Kazadi wyjawiła, że kompleksy miała zawsze. Od jakiegoś czasu jej podejście nieco się zmieniło i zaczęła się chwalić i akceptować.

Patricia Kazadi w rozmowie z nami wyjawiła, że mimo tego, iż jest wielką gwiazdą obecną w polskim show-biznesie od lat, to ona również ma kompleksy. Artystka spełnia się od niedawna jako uczestniczka show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie prezentuje cały wachlarz swoich umiejętności. Okazuje się, że program bardzo pomógł jej w docenianiu siebie.

"Ja mam kompleksy, każdy z nas ma kompleksy, jeśli ktoś nie ma, to strasznie mu zazdroszczę, w pozytywnym tego słowa rozumieniu, bo to naprawdę odciąga nam tyle radości z życia. Właśnie takie ciągłe dłubanie w sobie i podważanie poczucia wartości. Myślę, że ważne jest to, żeby być z siebie zadowolonym, bez względu na wszystko, oczywiście jak robimy coś źle to nie. Mamy się motywować do tego, aby się zmieniać i być lepszą wersją siebie każdego dnia, ale kiedy włożyłaś ciężką pracę w coś, a w moim przypadku i z tym utworem było. Trwało to dwa tygodnie, po trzy, cztery godziny dziennie. Naprawdę się starałam i muszę sobie powiedzieć: Hej! Fajnie, udało się!" - powiedziała "Super Expressowi" wokalistka.