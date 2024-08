Patricia Kazadi mówi nam o swoich lękach. Z czym mierzy się gwiazda "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

O tym, że człowiek uczy się przez całe życie przekonuje się Patricia Kazadi podczas nagrań do polsatowskiego show. - Co tydzień coś mnie zaskakuje, od tego, co śpiewam poprzez inne rzeczy. Zaskoczeniem jest praca z maską, z przyklejonymi zębami, czy soczewkami, które nam do niektórych stylizacji wkładają… Teraz nauczyłam się śpiewać z naciągniętymi oczami, co jak się okazuje wpływa na emisję głosu. Cały czas mierzę się ze sobą, ze swoimi przeciwnościami, ze swoimi lękami i to jest ogromne wyzwanie, ale jestem zachwycona i nie żałuję swojej decyzji – opowiada „Super Expressowi Patricia Kazadi.

Z czym Kazadi miała największy problem w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Okazuje się, że nawet dla gwiazdy z tak dużym doświadczeniem scenicznym, nie wszystko przychodzi łatwo. Patricia Kazadi miała problem z "przeistoczeniem się" w mężczyznę. – Do tej pory najcięższe było dla mnie, by przeistoczyć się w faceta. To było naprawdę ciężkie. Musiałam obniżyć totalnie swój głos i kompletnie przestawić swoje struny głosowe na inne pole pracy, żeby ludzie mnie nie rozpoznali. Bardzo chciałam, żeby myśleli, że śpiewa mężczyzna, a nie ja. Mam na dzieję, że mi się udało – dodaje. Nie ukrywa, że zdecydowała się na udział ze względu na nowe zasady. Teraz ciemnoskórzy artyści śpiewają utwory ciemnoskórych gwiazd. – Na pewno cieszę się, ze to uspokoi ewentualne negatywne komentarze związane z black face’m. Ja nie mam zamiaru nikogo urażać i być niewrażliwa na sprawy dotyczące rasizmu czy sprawy dotyczące uprzywilejowań kulturowych, jeżeli chodzi o kolor skóry, który panował w Stanach zjednoczonych. Cieszę się, że jest spokój, że wszystkie dyskusje zostały zamknięte w sposób najbardziej neutralny i najbardziej optymalny jaki tylko produkcja mogła znaleźć. Nie ukrywam, że właśnie ta zmiana wpłynęła na moja decyzję o udziale w show – mówi Kazadi.

