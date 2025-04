Wypił butelkę whisky i zmarł. Co ustaliła prokuratura?

TO NIE ŻART

Do tej tragicznej sytuacji doszło w jednym ze sklepów przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. Jak informuje Miejski Reporter, mężczyzna został przyłapany na kradzieży 0,7 l whisky. Ochrona sklepu odizolowała go w pomieszczeniu na zapleczu i oczekiwała na przyjazd policji. W tym czasie mężczyzna zdołał otworzyć skradzioną butelkę i wypić jej zawartość. Po chwili zaczął się źle czuć. Kiedy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, złodziej już nie żył. Pomimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.

Dziennikarz o2.pl dotarł do nowych informacji. - Z ustaleń wynika, że mężczyzna, który zmarł po wypiciu mocnego alkoholu w ilości 0,7 litra duszkiem, był od wielu lat uzależniony od alkoholu. Nie wykazano, aby do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie, więc nie było podstaw do kontynuowania postępowania - powiedział dla o2.pl prokurator Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.