Tragedia w szpitalu w Warszawie. Jeden pacjent nie żyje, zatrzymano dwie osoby

Warszawa. Dramat w szpitalu psychiatrycznym. Nie żyje jedna osoba

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę na oddziale III Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. U 37-letniego pacjenta doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo natychmiastowej pomocy, mężczyzna zmarł. Niedługo później pogorszył się stan zdrowia innych pacjentów. Na miejsce ponownie wezwano pogotowie, a chorzy trafili do innych szpitali.

Wstępne ustalenia wskazywały na zatrucie lekami lub środkami odurzającymi. Policja zatrzymała dwóch pacjentów i uzyskali zgodę od dwóch szpitali na przesłuchanie jednego z podejrzanych, którego stan zdrowia uległ delikatnej poprawie.

Do przesłuchania jednak nie doszło, ponieważ 22-letni mężczyzna musiał być reanimowany na terenie komendy policji. Ponownie przewieziono go do szpitala. Jak udało się ustalić nieoficjalnie, pacjenci będący w zainteresowaniu śledczych to osoby z poważną historią uzależnień od substancji psychoaktywnych, a zabezpieczenia szpitala nie przeszkodziły im we wniesieniu ich na teren oddziału.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Prok. Piotr Antoni Skiba poinformował: − Prokuratura rejonowa nadzoruje postępowanie przeciwko Erykowi B. (22 l.) oraz Natalii G. (39 l.) podejrzanym o posiadanie w szpitalu Nowowiejskim przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających w postaci alprazolamu i morfiny.

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci pacjenta i zatrucia w szpitalu psychiatrycznym

Prokurator dodał, że zarzuty dotyczą czynu z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz udzielania substancji psychotropowych i środków odurzających, co stanowi czyn z art. 58 ust. 1 tej samej ustawy. − Zdarzenia będące przedmiotem postępowania miały miejsce na trzecim oddziale szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W dniu 12 kwietnia zostało hospitalizowanych czworo pacjentów z objawami ciężkiego zatrucia nieustalonymi substancjami, zaś jeden z pacjentów zmarł pomimo intensywnych działań ratunkowych – wyjaśnił prokurator.

Określenie przyczyny zgonu zmarłego oraz ustalenie, jakie substancje zostały przyjęte przez pacjentów szpitala, będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok i badań toksykologicznych.

Sąd rejonowy uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. − Postępowanie jest wielowątkowe, nie znajduje się na początkowym etapie i z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udzielamy szerszych informacji w tej sprawie – podsumował prok. Piotr Antoni Skiba.

Sprawa jest w toku, a śledztwo prowadzone przez prokuraturę ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragicznej sytuacji w szpitalu psychiatrycznym na Nowowiejskiej.