CO STAŁO SIĘ NA ODDZIALE?

Śmierć i zatrucia w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie. Nieoficjalne informacje o podejrzanych

W sobotę, 12 kwietnia, 37-letni pacjent zmarł na oddziale szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Wkrótce po jego śmierci do szpitali wielospecjalistycznych trafili kolejni pacjenci z objawami zatrucia. Policja zatrzymała do sprawy dwie osoby. Jedna z nich tuż przed przesłuchaniem była reanimowana w komendzie na Wilczej. Co tam się stało? Mamy nieoficjalne informacje o podejrzanych.