„Lalka” Prusa w nowej odsłonie. Kto wcieli się w główne role? Najważniejsze informacje

Ekipa filmowa spędziła ostatnie dni zdjęciowe w Warszawie, w malowniczych Łazienkach Królewskich, a konkretnie w Pałacyku Myślewickim. Wcześniej plan filmowy rozlokowany był w kluczowych punktach stolicy, takich jak Krakowskie Przedmieście, Aleje Ujazdowskie, Stare Miasto i Powiśle. Operatorem filmu jest Piotr Sobociński jr., a głównym producentem Radosław Drabik (Gigant Films).

W rolę Izabeli Łęckiej wcieli się Kamila Urzędowska, Stanisława Wokulskiego zagra Marcin Dorociński, a Ignacego Rzeckiego, po wielu latach filmowej nieobecności, Marek Kondrat. W filmie grają także Andrzej Chyra, Mateusz Damięcki, Karolina Gruszka, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik, Maja Ostaszewska, Filip Pławiak, Andrzej Seweryn, Maciej Stuhr, Cezary Żak.

Nowa ekranizacja Lalki - Jakubik ocenia | Kolumna Zygmunta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gwiazdorska obsada i dbałość o detale

Twórcy filmu nie szczędzą wysiłków, aby jak najwierniej odtworzyć realia epoki. Szczególną uwagę poświęcono detalom wnętrz oraz autentycznym lub ściśle odwzorowanym kostiumom. Jak podkreśla producent Radosław Drabik, celem jest stworzenie obrazu, który porwie widzów i udowodni, że wielkoformatowe opowieści wciąż mają moc przyciągania do kin.

„To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami – i każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt!” – mówi reżyser Maciej Kawalski.

Kiedy premiera „Lalki”? Gdzie można zobaczyć fragment scenografii?

Pierwszy klaps na planie padł 22 lipca o 9:30 w Pałacyku Sobańskich w Al. Ujazdowskich, gdzie zaaranżowano mieszkanie Łęckich. Film był kręcony także w innych lokacjach, m.in. w Nieborowie i Łodzi. Premiera zapowiadana jest na 30 września 2026 roku. Dystrybutorem filmu jest Kino Świat, a koproducentem TVN.

Do połowy lutego na Krakowskim Przedmieściu można podziwiać fragment filmowej dekoracji – sklep Stanisława Wokulskiego, który stanął w miejscu dawnego Pałacu Karasia obok pomnika M. Kopernika. Dzięki współpracy producenta i Stołecznej Estrady ta wyjątkowa scenografia stała się częścią świątecznej iluminacji Warszawy.