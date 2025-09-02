Wokulski i Rzecki spacerują po Warszawie. XIX-wieczne Stare Miasto na panie „Lalki”

Mateusz Kobyłka
2025-09-02 5:16

Warszawa została przeniesiona w realia XIX wieku dzięki planowi zdjęciowemu kinowej adaptacji „Lalki”. W rolach głównych wystąpili Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Jak prezentowała się scenografia tej produkcji?

Wokulski i Rzecki spacerują po Warszawie. Plan zdjęciowy „Lalki” na Starym Mieście

Warszawa, niczym wehikuł czasu, cofnęła się do XIX wieku za sprawą kinowej adaptacji „Lalki” Bolesława Prusa. Zdjęcia do filmu, realizowane m.in. w okolicach placu Zamkowego, przyciągnęły uwagę przechodniów, którzy z zaciekawieniem obserwowali pracę ekipy filmowej. Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki – te nazwiska elektryzują fanów polskiej literatury i kina.

„Dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk miejski. Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum między Kopernikiem i Zygmuntem wyglądał jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili unosiły się nad miastem dążąc ku północy” – ten cytat z powieści dobrze oddaje atmosferę panującą na planie.

Nowa ekranizacja Lalki - Jakubik ocenia | Kolumna Zygmunta

Plan filmowy, zlokalizowany w malowniczych zakątkach Warszawy, stał się areną dla aktorów i statystów, którzy wcielili się w postacie z kart powieści Bolesława Prusa. Przestrzeń przed kościołem św. Anny, na moment zamieniła się w XIX-wieczną Warszawę, pełną powozów i pieszego tłumu. W pobliskim Domu Literatury kręcono sceny z udziałem Marcina Dorocińskiego i Marka Kondrata, co dodatkowo podsyciło ciekawość gapiów.

LALKA
WARSZAWA