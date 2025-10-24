"Lalka": Sklep Wokulskiego w Warszawie zrobił furorę! Zostanie na dłużej. Do kiedy?

W Warszawie powstaje kinowa adaptacja "Lalki" Bolesława Prusa, a część scenografii można podziwiać na Krakowskim Przedmieściu.

"Sklep Wokulskiego" – element dekoracji filmowej – pozostanie dostępny dla publiczności do połowy lutego.

W filmie wystąpią m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat. Dowiedz się, co jeszcze przygotowali twórcy!

"Lalka". Sklep Wokulskiego – atrakcja na Krakowskim Przedmieściu

Sklep Wokulskiego stał się nie lada atrakcją dla przechodniów. Od dłuższego czasu na Krakowskim Przedmieściu można było podziwiać scenografię do adaptacji "Lalki", przenoszącą w realia XIX-wiecznej Warszawy. Teraz, dzięki decyzji o przedłużeniu ekspozycji, jeszcze więcej osób będzie miało okazję zobaczyć z bliska to wyjątkowe miejsce. Jak podkreśla prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, inicjatywa ta jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie mieszkańców.

„Sklep Wokulskiego cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego wspólnie z producentem i twórcami filmu postanowiliśmy, że pozostanie na Krakowskim Przedmieściu na dłużej” – powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zachęca również do spacerów po ulicach, którymi niegdyś przechadzał się sam Bolesław Prus, autor „Lalki”.

Filmowa scenografia „Lalki” dodatkową atrakcją świątecznej Warszawy. Do kiedy można podziwiać sklep Wokulskiego?

Dekoracja, która posłużyła jako nowy sklep Stanisława Wokulskiego, pozostanie na Krakowskim Przedmieściu do połowy lutego. Będzie to więc dodatkowa atrakcja na szlaku świątecznej iluminacji. Stołeczna Estrada podjęła się zadania wyeksponowania obiektu, aby przechodzący mogli zobaczyć jak najwięcej z filmowego planu. Należy jednak pamiętać, że jest to obiekt tymczasowy i całkowite otwarcie jego wnętrza dla publiczności nie jest możliwe.

Podczas kręcenia filmu sklep wypełniały autentyczne, zabytkowe przedmioty, które teraz muszą wrócić do właścicieli. Scenografowie postarają się jednak, aby nastrój wnętrza oddawał filmowy klimat.

Gwiazdorska obsada i epicki rozmach – „Lalka” w kinowej odsłonie

Film „Lalka” w reżyserii Macieja Kawalskiego zapowiada się wybitnie ciekawie. Twórcy postawili na dokładne odtworzenie realiów epoki, dbałość o detale wnętrz i kostiumy. W rolach głównych zobaczymy Kamilę Urzędowską jako Izabelę Łęcką, Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego oraz Marka Kondrata jako Ignacego Rzeckiego. Na ekranie pojawią się również takie gwiazdy jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Mateusz Damięcki i Cezary Żak.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w lipcu w Pałacyku Sobańskich w Warszawie. Ekipa filmowa gościła również w Łazienkach, na Starym Mieście i Krakowskim Przedmieściu. Poza Warszawą, zdjęcia realizowano także w Nieborowie, Tyńcu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Paryżu.