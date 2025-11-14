Warszawska aleja zamienia się w plan zdjęciowy filmu „Lalka” Bolesława Prusa!

Warszawskie ulice zostaną zamknięte w weekend 15-16 listopada z powodu prac filmowych do filmu „Lalka”.

Aleje Ujazdowskie i Aleja Róż będą niedostępne dla ruchu, a autobusy pojadą objazdami.

Sprawdź, jakich utrudnień się spodziewać i zaplanuj podróż, aby uniknąć niespodzianek.

Warszawa Centrum nieprzejezdna

Aleje Ujazdowskie nazywały się dawniej al. Belwederska. W nocy z piątku na sobotę (14/15 listopada) zamknięty zostanie odcinek Alej Ujazdowskich od placu Na Rozdrożu do ulicy Chopina. W sobotę i niedzielę, 15–16 listopada, kierowcy nie przejadą w rejonie parku Ujazdowskiego.

Z placu Na Rozdrożu od strony Belwederskiej i alei Szucha będzie można jedynie skręcić w Koszykową, a wjazd z Trasy Łazienkowskiej w stronę Pięknej zostanie całkowicie zamknięty. Od strony placu Trzech Krzyży kierowcy dojadą tylko do Chopina. Wyjazd z tej ulicy będzie możliwy wyłącznie w stronę Pięknej. Objazdy przez Śródmieście wyznaczono ulicami: Piękną, przez plac Konstytucji, dalej Waryńskiego, Goworka i Spacerową. Kierowcy powinni przygotować się na zwiększony ruch w tych rejonach.

„Lalka” w Alejach Ujazdowskich i alei Róż

Filmowcy zajmą również al. Róż, od Alej Ujazdowskich do Ambasady Serbii przy numerze 5. Na tym odcinku oraz na ulicy Sieroszewskiego obowiązywać będzie zakaz parkowania. Pozostawione auta mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Zajęte zostaną także wszystkie miejsca postojowe na ulicy Chopina po stronie Dolinie Szwajcarskiej.

Podczas nagrań, zarówno w Alejach Ujazdowskich, jak i w al. Róż, możliwe będą chwilowe wstrzymania ruchu pieszych. Prace filmowe potrwają do niedzieli, 16 listopada, do końca dnia.

Autobusy pojadą objazdami

Przez cały weekend linie 116, 166, 180 i 503 ominą zamknięty odcinek Alej Ujazdowskich. Pojadą ulicami Spacerową, Goworka, Puławską, Waryńskiego, przez plac Konstytucji i dalej Piękną. Szczegóły dostępne są na stronie WTP