Asfaltowa rewolucja. Ważna ulica na Pradze Południe zamknięta!

Vanessa Nachabe
2025-11-14 6:32

Planujesz weekendowy przejazd przez Pragę-Południe? Lepiej przygotuj się na objazdy! Od piątku wieczorem, 14 listopada, do poniedziałku rano drogowcy zamkną jeden z głównych traktów dzielnicy, by ułożyć nowy asfalt. Kierowców i pasażerów czekają utrudnienia i zmiany tras w al. Waszyngtona.

Weekend bez przejazdu na Pradze-Południe

Od piątku, 14 listopada, do poniedziałku rano drogowcy zamkną jeden z głównych traktów dzielnicy, by ułożyć nowy asfalt. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają duże utrudnienia i zmiany tras.
  •  Al. Waszyngtona w Warszawie zostanie zamknięta na trzy dni z powodu remontu nawierzchni.
  • Od piątku wieczorem do poniedziałku rano nie będzie przejazdu między Międzynarodową a rondem Wiatraczna, co wpłynie na ruch drogowy i komunikację miejską.
  •  Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na objazdy i zmiany w rozkładach jazdy autobusów – sprawdź szczegóły, aby uniknąć utrudnień!

Praga Południe. Al. Waszyngtona trzy dni bez przejazdu

Od piątku, 14 listopada, godz. 23, drogowcy rozpoczną układanie nowego asfaltu. Do poniedziałku, 17 listopada, godz. 4, nie będzie przejazdu między Międzynarodową a rondem Wiatraczna  w obu kierunkach. Prace obejmą fragment od skrzyżowania z Kinową aż po rondo.

Skrzyżowania zablokowane

Z ruchu zostaną wyłączone skrzyżowania z ulicami Kinową, Międzyborską, Grenadierów, Garibaldiego i Modrzewiową. Jedynie boczna jezdnia między Kinową a Międzyborską pozostanie przejezdna. Na Międzyborskiej i Garibaldiego wprowadzone zostaną tymczasowe dwukierunkowe odcinki, by ułatwić mieszkańcom dojazd.

Objazdy i zmiany ruchu

Kierowcy pojadą objazdami: Zieleniecką i Grochowską, a także przez aleję Stanów Zjednoczonych i Międzynarodową. Od strony Saskiej Kępy trasa zastępcza prowadzi Zwycięzców i Francuską. Na rondzie Waszyngtona zmieni się organizacja ruchu – więcej skrętów w lewo, ale mniej pasów w stronę Zielenieckiej.

Autobusy zmienią trasy

Tramwaje pojadą bez zmian, ale autobusy, nie. Linia 158 zostanie zawieszona, 521 skrócona do Wiatracznej, a 135 skierowana objazdem przez Grochowską i aleję Stanów Zjednoczonych. Nocne N24 pojadą przez Zieleniecką, Zamoyskiego i Grochowską.

To dopiero początek

Po weekendowym zamknięciu ruszą kolejne etapy robót. Prace przeniosą się w stronę ronda Waszyngtona, a ruch będzie odbywał się wahadłowo po jednej jezdni. Miasto zapowiada, że o szczegółach poinformuje wkrótce. Więcej informacji na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. 

Trzy dni bez przejazdu

Od piątku, 14 listopada, godz. 23:00, drogowcy rozpoczną układanie nowego asfaltu. Do poniedziałku, 17 listopada, godz. 4:00, nie będzie przejazdu między Międzynarodową a rondem Wiatraczna – w obu kierunkach.
