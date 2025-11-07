Zmiany w komunikacji na Pradze-Południe. Rusza remont torów

Vanessa Nachabe
2025-11-07 6:45

Mieszkańców Warszawy, a w szczególności Pragi-Południe, czekają w najbliższych dniach spore utrudnienia. Od 8 do 12 listopada rondo Wiatraczna zamieni się w wielki plac budowy. Remont kluczowego torowiska na Pradze-Południe oznacza duże utrudnienia dla kierowców i pasażerów. Tramwajarze wymienią zwrotnicę i tory na Grochowskiej.

Sprawdź, jak przygotować się na nadchodzące zmiany

i

Autor: info ulice/ Materiały prasowe Mieszkańców Warszawy, a w szczególności Pragi-Południe, czekają od 8 do 12 listopada spore utrudnienia. Prace obejmą wymianę zwrotnicy i torów na ulicy Grochowskiej.
  •  Kluczowy remont torowiska na rondzie Wiatraczna w Warszawie spowoduje poważne utrudnienia w ruchu.
  •  Prace potrwają od 8 do 12 listopada, obejmując wymianę zwrotnicy i torów, co wpłynie na komunikację miejską i ruch drogowy.
  •  Sprawdź, jak zmienią się trasy tramwajów, gdzie pojedzie autobus zastępczy Z-3 i jakie objazdy czekają kierowców.
  •  Nie przegap szczegółów, aby uniknąć chaosu. Dowiedz się, jak poruszać się po Pradze-Południe w najbliższych dniach!

Kluczowy remont dla Pragi-Południe. Duże zmiany! 

Tramwaje Warszawskie zapowiedziały przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych na jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy, czyli Pradze Południe. Remont torowiska na rondzie Wiatraczna rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, 8 listopada o godzinie 0:15, i potrwa do środy, 12 listopada, do godziny 3:30. W ramach prac tramwajarze wymienią zużytą zwrotnicę torową oraz przylegające do niej łuki i fragmenty torów wbudowane w jezdnię ulicy Grochowskiej. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pasażerów oraz płynności ruchu tramwajowego. Nowa infrastruktura przyczyni się także do zmniejszenia hałasu i drgań, co z pewnością odczują mieszkańcy okolicznych budynków. Prace będą prowadzone również w godzinach nocnych, co może wiązać się z okresowo zwiększonym hałasem, za co wykonawcy z góry przepraszają.

Zmiany w organizacji ruchu. Jak ominąć zator?

Kierowcy muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu. Najważniejsza z nich dotyczy dojazdu do ronda od strony ulicy Wiatracznej. Brak wjazdu na rondo z ulicy Wiatracznej: Kierowcy jadący od strony ulicy Szaserów nie będą mogli pojechać prosto na rondo.Nakaz skrętu w prawo: Z ulicy Wiatracznej obowiązywać będzie nakaz skrętu wyłącznie w prawo, w ulicę Grochowską w kierunku centrum. Aby ułatwić manewr, wyznaczone zostaną dwa pasy do prawoskrętu.Wyznaczony objazd: Aby dojechać do ronda Wiatraczna, kierowcy będą musieli skorzystać z wyznaczonego objazdu. Należy skręcić w Grochowską, a następnie zawrócić na wysokości ulic Podskarbińskiej i Międzyborskiej, by wrócić ulicą Grochowską w stronę ronda.Zwężenie jezdni: Przed samym rondem, na ulicy Grochowskiej od strony ulicy Zamoyskiego, jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów. Trzeci, prawy pas zostanie tymczasowo wyłączony z ruchu i przeznaczony na przystanek autobusowy. Co istotne, zakaz wjazdu na rondo z ulicy Wiatracznej nie będzie dotyczył autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, które będą mogły kontynuować jazdę na wprost. Kierowcy samochodów osobowych, w miarę możliwości, powinni omijać rejon ronda Wiatraczna i korzystać z tras alternatywnych, np. przez aleję Stanów Zjednoczonych.

Zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów

Największe zmiany odczują pasażerowie komunikacji miejskiej, zwłaszcza ci korzystający z tramwajów kursujących ulicą Grochowską. Ruch tramwajowy na odcinku od alei Zielenieckiej do ronda Wiatraczna zostanie całkowicie wstrzymany. Zmienione trasy tramwajów: Linie 3 i 6: Tramwaje tych linii zostaną skierowane na trasę objazdową, która ominie remontowany odcinek. Będą kursowały aleją Zieleniecką i aleją Waszyngtona.Linia 22: Trasa tej linii zostanie skrócona do pętli przy alei Zielenieckiej. Uwaga! Dodatkowo, w dniu Święta Niepodległości, 11 listopada, kursowanie linii 22 zostanie całkowicie zawieszone.Linia 26: Kursowanie tej popularnej linii zostanie zawieszone na czas remontu.Linia 13:Aby zrekompensować zmiany, tramwaje linii 13 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością. Warto podkreślić, że prace nie wpłyną na kursowanie tramwajów na odcinku od alei Waszyngtona do pętli Gocławek – tam składy będą jeździły normalnie.

Uruchomienie zastępczej linii autobusowej Z-3

Aby zapewnić komunikację na wyłączonym z ruchu tramwajowego odcinku, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-3. Autobusy te będą kursowały na trasie: DW. WILEŃSKI – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – RONDO WIATRACZNA. Linia Z-3 zapewni połączenie między Dworcem Wileńskim a rondem Wiatraczna, obsługując wszystkie przystanki na trasie. Ruch tramwajowy na ulicy Grochowskiej zostanie przywrócony zgodnie z planem od pierwszych porannych kursów w środę, 12 listopada. Szczegółowe rozkłady jazdy oraz bieżące komunikaty o utrudnieniach można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zmiany w ruchu tramwajowym przy Grochowskiej

i

