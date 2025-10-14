Saska Kępa rozkopana! Trzy ulice w remoncie, a to jeszcze nie koniec

Jesień 2025 przynosi intensywne remonty dróg na warszawskiej Saskiej Kępie i Grochowie, zamieniając te dzielnice w plac budowy.

Trwają prace na Estońskiej, wkrótce ruszą remonty Łotewskiej i Berezyńskiej, a na Grochowie modernizowana jest ulica Igańska.

Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z objazdami i utrudnieniami, ale po zakończeniu prac ulice mają być równe i bezpieczne.

Sprawdź, jakie konkretnie zmiany czekają Cię w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej, aby uniknąć niespodzianek!

Remonty dróg na Saskiej Kępie i Grochowie. Co się dzieje?

Jesień 2025 roku nie rozpieszcza warszawskich kierowców. Saska Kępa i Grochów zamieniły się w jeden wielki plac budowy. Gdzie dokładnie trwają prace? Ulice Estońska, Łotewska, Berezyńska i Igańska. Robotnicy pracują już na Estońskiej, a lada moment ruszą z remontami Łotewskiej i Berezyńskiej. Na Grochowie w najlepsze trwa modernizacja Igańskiej. Efekt? Korki, objazdy i utrudnienia, ale po wszystkim ulice mają być równe i bezpieczne.

Estońska jest już prawie gotowa.

Na Estońskiej praca wre. Nowe chodniki są już ułożone, trwa wymiana podbudowy i asfaltu, prace zostały podzielone na dwa odcinki: od Jakubowskiej do Lipskiej i od Lipskiej do Berezyńskiej. Każdym z nich przejadą jedynie mieszkańcy dojeżdżający do posesji. W czasie robót ulica Lipska stanie się ślepą, ale zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu, by ułatwić dojazd. Gdy drogowcy rozpoczną układanie nowego asfaltu, cała Estońska zostanie zamknięta. Jeśli pogoda dopisze, wszystkie prace zakończą się do 24 października.

Łotewska następna w kolejce

W poniedziałek, 27 października, rusza remont Łotewskiej. Na początek drogowcy zajmą się chodnikami, a piesi będą mogli przejść tylko jedną stroną ulicy. Od połowy listopada roboty przeniosą się na jezdnię. Plan działań jest dokładnie rozpisany, jak informuje ZDM najpierw odcinek między Walecznych a Czeską, następnie fragment od Czeskiej do Berezyńskiej, na końcu od Berezyńskiej do Jakubowskiej. W tym czasie Jakubowska, Berezyńska, Czeska i Walecznych będą dwukierunkowe.Gdy przyjdzie pora na nowy asfalt, cała Łotewska zostanie zamknięta od Walecznych do Jakubowskiej.Zakończenie prac przewidziano na drugą połowę listopada, a zaraz potem robotnicy drogowi mają wejść na Berezyńską od Łotewskiej do Francuskiej.

Grochów utrudnienia. Igańska pod młotem.

Nie tylko Saska Kępa ma swoje utrudnienia. Na Grochowie remontowany jest kolejny odcinek Igańskiej od Majdańskiej do Białowieskiej. Drogowcy kończą prace przy chodnikach i wymianie podbudowy jezdni. Ulica pozostaje zamknięta, ale dojazd i dojście do posesji są możliwe. Ulice Szczawnicka i Kutnowska na czas robót straciły połączenie z Igańską, lecz kierowcy mogą poruszać się nimi w obu kierunkach.Zakończenie prac zaplanowano na koniec października.

Zmiany w komunikacji miejskiej. Uniknij niespodzianek!

Remonty wymuszają korekty tras komunikacji miejskiej. Część linii autobusowych może kursować objazdami. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pojazdów dostępne są na stronie wtp.waw.pl oraz na przystankowych tablicach.

Co już zrobili

Saska Kępa od miesięcy przechodzi drogowy lifting. W ostatnim czasie drogowcy wyremontowali Francuską, Zwycięzców i Saską. Nowe chodniki, równa nawierzchnia i wymienione krawężniki to dopiero początek. Teraz przyszedł czas na mniejsze ulice, które po zakończeniu prac mają wyglądać jak nowe.

Co dalej

Utrudnienia dla kierowców i mieszkańców nadal potrwają, gdyż po zakończeniu remontów Estońskiej i Łotewskiej drogowcy planują modernizację Berezyńskiej, a w przyszłym roku Czeskiej, Dąbrowieckiej i Międzynarodowej. Wielka metamorfoza Saskiej Kępy trwa. Mieszkańcy muszą jeszcze trochę pocierpieć w korkach, ale wkrótce zyskają nową, wygodną i bezpieczną infrastrukturę drogową.

