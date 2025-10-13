Remont ulicy w Warszawie sparaliżuje ruch! Zacznie się już w poniedziałek

Rozpoczyna się kluczowy etap remontu ulicy Bobrowieckiej na Mokotowie, który znacząco wpłynie na ruch drogowy.

Od 13 października odcinek między Chełmską a van Beethovena zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Dowiedz się, jak ominąć zamknięty odcinek i zaplanuj swoją trasę!

Warszawa. Kolejny etap remontu ulicy BobrowieckiejRemont ulicy Bobrowieckiej na Mokotowie wchodzi w kolejny, kluczowy etap. Do tej pory prace prowadzone były głównie przy chodnikach i krawężnikach, jednak od poniedziałku, 13 października, drogowcy przeniosą się na jezdnię. Oznacza to zmiany w organizacji ruchu oraz utrudnienia, które potrwają przez około trzy tygodnie. Modernizacja ulicy ma na celu poprawę bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz estetyki przestrzeni miejskiej.

Zamknięcie odcinka między Chełmską a van BeethovenaOd poniedziałku, w godzinach porannych, zamknięty zostanie odcinek Bobrowieckiej pomiędzy Chełmską a van Beethovena. Dotychczas kierowcy musieli liczyć się z miejscowymi zwężeniami, szczególnie na odcinku między Jedwabniczą a Kierbedzia, gdzie prowadzono roboty brukarskie i wymianę nawierzchni chodników. Kilka miejsc parkingowych zostało tam tymczasowo wyłączonych z użytkowania. Teraz prace wejdą w etap modernizacji samej jezdni, co wymaga całkowitego zamknięcia fragmentu drogi dla ruchu kołowego.

Remont Bobrowieckiej na Mokotowie znacząco wpłynie na ruch drogowy i komunikację miejską.

Autobusy linii 107 i 119 będą kursować zmienionymi trasami, omijając zamknięty odcinek.

Modernizacja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, zapewniając mieszkańcom nową nawierzchnię i bezpieczniejsze przejścia.

Sprawdź, jak dokładnie zmienią się trasy autobusów i zaplanuj swoją podróż, aby uniknąć niespodzianek!

Zmiany w komunikacji miejskiejRemont Bobrowieckiej wpłynie również na kursowanie komunikacji miejskiej. Autobusy linii 107 ominą zamknięty odcinek, kierując się aleją Witosa i Czerniakowską. Z kolei linia 119 pojedzie innymi trasami w zależności od kierunku: w stronę placu Konstytucji – ulicą van Beethovena do Jana III Sobieskiego i Dolnej, w stronę pętli Wiśniowa Góra – ulicą Chełmską do Czerniakowskiej, a następnie Trasą Siekierkowską. Zmiany w rozkładach jazdy będą widoczne na przystankach oraz w aplikacjach mobilnych Zarządu Transportu Miejskiego.

Modernizacja dla lepszej jakości życia mieszkańcówRemont Bobrowieckiej to część szerszego programu modernizacji dróg na Mokotowie. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają nową, równą nawierzchnię, wygodne chodniki i bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Wymieniona zostanie również infrastruktura techniczna, co pozwoli na lepsze odprowadzanie wód opadowych i poprawi trwałość ulicy.